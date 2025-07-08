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Военное обозрение

Работают широким спектром ракет: Нидерланды получили первые израильские РСЗО PULS с мультикалиберной ПУ

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках процесса модернизации войск Нидерланды получили первые РСЗО PULS, разработанные израильской компанией Elbit Systems.

В настоящее время артиллерийский компонент голландской армии располагает ограниченным парком самоходных гаубиц PzH 2000 и некоторыми типами буксируемых орудий, чья способность поражения целей на больших расстояниях недостаточна для решения задач современного поля боя. Имевшиеся ранее на вооружении РСЗО были переданы Украине.

В поисках быстрого и эффективного решения Нидерланды изначально рассматривали возможность приобретения РСЗО M142 HIMARS производства США.

Однако высокий международный спрос на эту систему и длительные графики поставок заставили власти выбрать альтернативный вариант: закупку 20 комплексов PULS, установленных на шасси грузовиков Scania Gryphus местного производства

- говорится в издании Zona Militar.

Контракт с Elbit Systems стоимостью $305 млн предусматривает поэтапную поставку систем в течение пятилетнего периода.

Принятие на вооружение PULS представляет собой качественный скачок для армии, предоставляя ей высокоточную огневую мощь, большую дальность и быстрое развёртывание

- полагают в командовании.

Система PULS отличается универсальностью и модульностью, будучи способной работать широким спектром ракет: от 122-мм Accular (дальность огня до 35 км) до 306-мм Extra (около 150 км), а также может быть интегрирована с 370-мм Predator Hawk с дистанцией полёта до 300 км. Архитектура её мультикалиберной ПУ (пусковой установкой) позволяет быстро менять тип боеприпаса в соответствии с целью и задачей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
Продукция
HIMARS
PzH 2000
Компании
Elbit Systems
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