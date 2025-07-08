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ЦАМТО

Общий объем помощи, которую США оказали Украине, достиг 123,3 млрд. долл.

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 июля. Общий объем помощи, которую США оказали Украине на данный момент, достиг 123,3 млрд. долл., подсчитало агентство ""РИА Новости" по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (Германия).

Так, согласно данным института, к апрелю 2025 года США передали Украине (с начала СВО) различной помощи суммарно на 123,3 млрд. долл. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь – 69,5 млрд. долл. Следом идут финансовая помощь – 50,1 млрд. долл. и гуманитарная – 3,7 млрд. долл.

При этом, как утверждает "РИА Новости", изучив открытые данные, с мая по начало июля, США больше не предоставляли Украине никакой помощи.

Так, в феврале этого года СМИ сообщали, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были возобновлены. Также в Пентагоне сообщали "РИА Новости", что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Однако уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок.

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Германия
Саудовская Аравия
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