М.Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов

ЦАМТО, 7 июля. Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.

"Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И, в первую очередь, речь о России, которая восстанавливается невиданными в современной истории темпами. Россия сейчас производит втрое больше боеприпасов за три месяца, чем вся НАТО за год", – цитирует "РИА Новости" М.Рютте.

М.Рютте отметил, что у НАТО нет мощностей для производства оружия, которое смогло бы позволить альянсу сдерживать Россию, КНДР и "кого бы то ни было". Он подчеркнул, что блоку необходимо развивать оборонно-промышленную базу и тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы.

При этом генсек признал, что из-за такого шага члены объединения столкнутся с огромными расходами, и в качестве обоснования необходимости этих трат М.Рютте снова упомянул о якобы существующей опасности со стороны России.