Bloomberg: Германия рассматривает возможность закупки до 2,5 тыс. ед. бронетехники для новых бригад НАТО

ЦАМТО, 7 июля. Германия рассматривает возможность приобретения до 2,5 тыс. ед. бронетехники и 1 тыс. танков для новых бригад НАТО.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

"Германия рассматривает возможность закупки до 2,5 тыс. ед. бронетехники и 1 тыс. боевых танков для создания новых бригад НАТО", – говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, знакомые с ситуацией.

По данным Блумберг, для вооружения новых бригад рассматриваются танки Leopard 2 и бронемашины Boxer.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что НАТО попросит Германию предоставить еще семь бригад (около 40 тыс. военнослужащих) на оборону альянса. НАТО планирует увеличить примерно на 50% число бригад, которые страны-члены должны будут предоставлять для целей коллективной обороны – с 80 бригад до 120-130.