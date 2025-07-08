От ведущего британского института в области ИИ требуют сосредоточиться на работах в области обороны

ЦАМТО, 7 июля. Министр по технологиям Великобритании Питер Кайл потребовал от Института Алана Тьюринга (ATI), ведущего научно-исследовательского института страны в области искусственного интеллекта (ИИ), сосредоточиться на работе в области обороны и военных технологий.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Guardian.

"В дальнейшем проекты в области обороны и национальной безопасности должны стать основой деятельности ATI, соответственно, необходимо укрепить взаимодействие с британскими службами безопасности, обороны и разведки", – написал П.Кайл в письме, адресованном институту, с которым ознакомилось издание.

Министр подчеркнул, что для этого институту необходимы структурные реформы и смена руководства, после которых ATI должен будет уделять приоритетное внимание обороне, национальной безопасности и суверенитету в области ИИ.

Номинально независимый от правительства ATI возглавляет бывший глава подразделения Amazon в Великобритании Дуг Гурр. Институт, который получает государственное финансирование, уже проходит процесс реструктуризации и уволил ряд сотрудников. В конце 2024 года опрос среди работников показал, что каждый пятый сотрудник считает, что реформы угрожают подорвать авторитет ATI.