NYT: Европа обсуждает отказ от американского оружия на фоне опасений, что США остановят поставки обновлений ПО

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Армии европейских государств весьма активно закупают высокотехнологичное американское оружие, в том числе самолеты и системы ПВО. Однако в последнее время у многих европейских политиков появились опасения, что США могут прекратить поставки обновлений программного обеспечения, чтобы надавить на Европу.

По данным The New York Times, ссылающейся на собственные источники, ряд европейских чиновников не на шутку встревожен возможностью США перекрыть поставки некоторых элементов обороны Европе. В частности, это программное обеспечение для тех же истребителей F-35 или систем ПВО Patriot. Заявляется, что если США прекратили поставки вооружений на Украину, то почему бы не сделать это с Европой, чтобы надавить на нее для решения некоторых вопросов.

Некоторые чиновники из Европы обеспокоены, что США могут однажды решить отказаться предоставлять критические обновления ПО, их беспокойство усиливается периодическими сомнениями президента Трампа в отношении обязательств Вашингтона по НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России.

- пишет газета.

Есть мнение, что Европе необходимо развивать свою оборонную промышленность, чтобы не быть зависимыми от США, но такой переход займет годы, если не десятилетия, поскольку зависимость европейских стран от США слишком большая. Да и средств на это нужно очень много. Так что все в очередной раз закончится заявлениями, а Европа и дальше будет закупать американское оружие.