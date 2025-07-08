«Усилить военный потенциал против Китая»: Япония передаст эскадру эсминцев Abukuma Филиппинам

DE-229 Abukuma DE-229 Abukuma

Токио и Манила договорились о передаче 6 японских эсминцев класса Abukuma ВМС Филиппин. Об этом изданию Yomiuri сообщили главы военных ведомств двух стран:

Цель состоит в том, чтобы улучшить взаимодействие с японскими вооруженными силами за счёт экспорта боевых кораблей и усилить военный потенциал против Китая, который продвигает односторонний подход к морским делам.

Как указывается, необходимость укрепления ВМС Филиппин носит срочный характер, так как НОАК на фоне территориальных претензий КНР проявляет всё большую активность в Южно-Китайском море:

Флот КНР уже обладает 102 надводными боевыми кораблями, в то время как Филиппины имеют в своём распоряжении всего два современных фрегата.

Эскортные эсминцы класса Abukuma, разработанные в конце Холодной войны, были переданы ВМС Японии в 1989-1993 годах. Они предназначены в первую очередь для ведения противолодочной борьбы на средней дальности и береговой обороны. Полное водоизмещение составляет 2550 тонн, длина 109 м и ширина 13,4 м. Силовая установка, представленная двумя газовыми турбинами Kawasaki-Rolls-Royce SM1A и двумя дизельными двигателями Mitsubishi S12U-MTK, обеспечивает скорость до 27 узлов. Численность экипажа около 120 чел.

Корабли оснащены 76-мм пушкой Otobreda, двумя строенными 324-мм ТА и 20-мм ЗАК Phalanx. Некоторые вымпела этого класса также несут ПКР RGM-84 Harpoon и противолодочные ракеты ASROC. Сенсорные системы представлены радаром воздушного поиска OPS-14, радаром надводного поиска OPS-28 и гидролокатором OQS-8. Эсминцы оборудованы системой боевого управления OYQ-7 и комплексом РЭБ OLT-3.

Все 6 построенных эсминцев класса Abukuma несут службу, будучи распределёнными по 4 эскадрам японского флота. В ближайшее время будет проведена инспекция для последующей передачи кораблей Филиппинам.