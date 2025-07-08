Индийская пресса: Нью-Дели передаст обломки китайской ракеты PL-15E «дружественной стране»

Источник изображения: topwar.ru

В ходе воздушных сражений в начале мая на территории Индии оказались обломки китайских ракет PL-15E – данные УРВВ запускались истребителями ВВС Пакистана, которые пытались поразить индийскую боевую авиацию. PL-15E в случае промаха по цели должны были самоуничтожиться в воздухе, но этого не произошло, и в итоге они оказались на земле, причём некоторые экземпляры в довольно неплохом состоянии.

Нью-Дели принял решение передать обломки PL-15E дружественной стране по её просьбе

- говорится в местном издании IDRW.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, всего на территории страны власти обнаружили обломки по меньшей мере 8 ракет PL-15E, две из которых были найдены в почти неповрежденном состоянии – с критически важными компонентами, такими как двигательная установка, канал передачи данных, инерциальный блок и радар с АФАР.

Заинтересованность в доступе к данным о ракетах для анализа выразили такие страны, как США, Япония и Франция, однако их обломки будут переданы одной неназываемой стране для дальнейшего изучения

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили официальные власти, найденные обломки представляют собой «разведывательный переворот» для Индии. DRDO (примерный аналог «Ростеха») занялась подробным техническим анализом, сосредоточившись на изучении алгоритмов наведения ракеты, эффективности движения и возможностей радиоэлектронного противодействия.

Это беспрецедентная возможность для анализа передовых ракетных технологий Китая

- пояснили в организации.

Как указывается в издании, Япония, столкнувшаяся с угрозой со стороны китайских «стелс»-истребителей J-20, вооруженных более продвинутым вариантом PL-15, первой получила доступ к подробным данным об алгоритмах самонаведения PL-15E и шифровании канала передачи данных.

Источник изображения: topwar.ru

Вероятно, это секция наведения PL-15E

Франция стремится обеспечить конкурентоспособность своей УРВВ Meteor в борьбе с китайскими изделиями на мировом рынке. Тайвань намерен укрепить свою ПВО против китайских истребителей, оснащенных PL-15.

Как отмечается в издании, PL-15E с заявленной дальностью полёта 145 км и 2-импульсным твердотопливным ракетным двигателем, способным развивать скорость, превышающую 5 Махов, является грозным оружием, несмотря на то, что является урезанным экспортным вариантом PL-15, который может похвастаться покрытием дистанции полёта в 200–300 км.