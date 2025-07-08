Войти
Военное обозрение

Индийская пресса: Нью-Дели передаст обломки китайской ракеты PL-15E «дружественной стране»

574
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ходе воздушных сражений в начале мая на территории Индии оказались обломки китайских ракет PL-15E – данные УРВВ запускались истребителями ВВС Пакистана, которые пытались поразить индийскую боевую авиацию. PL-15E в случае промаха по цели должны были самоуничтожиться в воздухе, но этого не произошло, и в итоге они оказались на земле, причём некоторые экземпляры в довольно неплохом состоянии.

Нью-Дели принял решение передать обломки PL-15E дружественной стране по её просьбе

- говорится в местном издании IDRW.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, всего на территории страны власти обнаружили обломки по меньшей мере 8 ракет PL-15E, две из которых были найдены в почти неповрежденном состоянии – с критически важными компонентами, такими как двигательная установка, канал передачи данных, инерциальный блок и радар с АФАР.

Заинтересованность в доступе к данным о ракетах для анализа выразили такие страны, как США, Япония и Франция, однако их обломки будут переданы одной неназываемой стране для дальнейшего изучения

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили официальные власти, найденные обломки представляют собой «разведывательный переворот» для Индии. DRDO (примерный аналог «Ростеха») занялась подробным техническим анализом, сосредоточившись на изучении алгоритмов наведения ракеты, эффективности движения и возможностей радиоэлектронного противодействия.

Это беспрецедентная возможность для анализа передовых ракетных технологий Китая

- пояснили в организации.

Как указывается в издании, Япония, столкнувшаяся с угрозой со стороны китайских «стелс»-истребителей J-20, вооруженных более продвинутым вариантом PL-15, первой получила доступ к подробным данным об алгоритмах самонаведения PL-15E и шифровании канала передачи данных.

Источник изображения: topwar.ru

Вероятно, это секция наведения PL-15E

Франция стремится обеспечить конкурентоспособность своей УРВВ Meteor в борьбе с китайскими изделиями на мировом рынке. Тайвань намерен укрепить свою ПВО против китайских истребителей, оснащенных PL-15.

Как отмечается в издании, PL-15E с заявленной дальностью полёта 145 км и 2-импульсным твердотопливным ракетным двигателем, способным развивать скорость, превышающую 5 Махов, является грозным оружием, несмотря на то, что является урезанным экспортным вариантом PL-15, который может похвастаться покрытием дистанции полёта в 200–300 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Тайвань
Франция
Япония
Продукция
J-20
Компании
DRDO
Проекты
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 16:07
  • 9587
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 11:40
  • 11
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10