На верфи HII спущена на воду АПЛ SSN-800 "Арканзас" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 7 июля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о спуске на воду многоцелевой АПЛ SSN-800 "Арканзас" класса "Вирджиния", предназначенной для ВМС США.

Церемония состоялась 2 июля на верфи Newport News Shipbuilding (NNS) в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния).

SSN-800 "Арканзас" станет 27-й АПЛ класса "Вирджиния" и 13-й, построенной NNS. Строительство подлодки началось в марте 2018 года, церемония аутентификации киля состоялась 19 ноября 2022 года, крещения – 7 декабря 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной сила, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки небольших групп ССО к месту проведения операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7". На текущий момент ВМС США поставлены 24 подлодки класса "Вирджиния".

SSN-800 "Арканзас" будет выполнена в варианте "Блок.4", отличающимся рядом конструктивных изменений, целью которых является снижение общей стоимости и повышение эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.

Длина корпуса подводной лодки класса "Вирджиния" составляет 114,5 м, ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7835 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов, экипаж – 135-140 человек. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач.