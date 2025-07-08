«Идёт кампания по дискредитации Rafale»: глава ВВС Франции назвал число сбитых истребителей

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По итогам скоротечного воздушного сражения между Индией и Пакистаном в начале мая репутация истребителя Rafale, выпускаемого во Франции, оказалась под большим вопросом (и, соответственно, его продажи): как утверждает Исламабад, всего было сбито 5 самолётов, включая 3 машины этой модели. На этом фоне Париж решил избрать агрессивную тактику защиты, обвинив во всём «злых китайцев».

КНР задействовала свои посольства, чтобы посеять сомнения в эффективности истребителей Rafale после того, как они приняли участие в боестолкновениях между Индией и Пакистаном в мае

- пришли к выводу Минобороны и спецслужбы Франции, назвав главного «виновника».

По данным французской разведки, с которыми ознакомилось издание Associated Press, военные атташе КНР пытались подорвать продажи Rafale, убеждая страны, которые уже заказали эти самолёты (например, Индонезию) или собирались это сделать, не покупать их, указывая на то, что они плохо себя зарекомендовали, и рекламировали при этом самолёты китайского производства.

Глава ВВС Франции генерал Жером Беллангер (Белланже) заявил, что видел доказательства, указывающие на то, что Индия потеряла всего 3 самолёта: Rafale, Су-30 российского производства и Mirage 2000

- указывается в издании.

По его словам, это была первая боевая потеря Rafale, который находится на вооружении 8 операторов:

Конечно, все страны, купившие Rafale, задавались вопросами.

Компания Dassault Aviation продала 533 истребителя Rafale, в том числе 323 на экспорт в Египет, Индию, Катар, Грецию, Хорватию, ОАЭ, Сербию и Индонезию. Последняя заказала 42 самолёта и рассматривает возможность покупки дополнительных.

Идёт масштабная кампания по дезинформации и дискредитации Rafale со стороны Пакистана и его союзника Китая

- заявили в Минобороны Франции.

В ответ на просьбу AP прокомментировать предполагаемые попытки снизить привлекательность Rafale Минобороны в Пекине заявило:

Соответствующие утверждения – это беспочвенные слухи и клевета. Китай неизменно придерживается разумного и ответственного подхода к экспорту военной продукции.