«Идёт кампания по дискредитации Rafale»: глава ВВС Франции назвал число сбитых истребителей

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По итогам скоротечного воздушного сражения между Индией и Пакистаном в начале мая репутация истребителя Rafale, выпускаемого во Франции, оказалась под большим вопросом (и, соответственно, его продажи): как утверждает Исламабад, всего было сбито 5 самолётов, включая 3 машины этой модели. На этом фоне Париж решил избрать агрессивную тактику защиты, обвинив во всём «злых китайцев».
- пришли к выводу Минобороны и спецслужбы Франции, назвав главного «виновника».
По данным французской разведки, с которыми ознакомилось издание Associated Press, военные атташе КНР пытались подорвать продажи Rafale, убеждая страны, которые уже заказали эти самолёты (например, Индонезию) или собирались это сделать, не покупать их, указывая на то, что они плохо себя зарекомендовали, и рекламировали при этом самолёты китайского производства.
- указывается в издании.
По его словам, это была первая боевая потеря Rafale, который находится на вооружении 8 операторов:
Компания Dassault Aviation продала 533 истребителя Rafale, в том числе 323 на экспорт в Египет, Индию, Катар, Грецию, Хорватию, ОАЭ, Сербию и Индонезию. Последняя заказала 42 самолёта и рассматривает возможность покупки дополнительных.
- заявили в Минобороны Франции.
В ответ на просьбу AP прокомментировать предполагаемые попытки снизить привлекательность Rafale Минобороны в Пекине заявило: