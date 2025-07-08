Арсе: Запад использует Украину в борьбе с РФ, чтобы спастись от распада

Украинский конфликт является войной блока Европы и США против развивающегося общества, в которое входят страны БРИКС, считает президент Боливии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Продолжение конфликта на Украине необходимо западному блоку, чтобы попытаться спастись от собственного распада. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Боливии Луис Арсе, прибывший в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

"[Конфликт на Украине,] по сути, является войной распадающегося блока Европы и Соединенных Штатов против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС, - сказал он. - Западу была нужна война между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом появления нового объединения и становления нового экономического порядка".

По словам президента, конфликт на Украине происходит в условиях "борьбы за геополитический и экономический контроль над планетой". Он добавил, что Боливия отвергает однополярный миропорядок и намерена содействовать укреплению многостороннего подхода в международных отношениях. "Мы верим в многополярность, которую выстраивает БРИКС, и которую мы будем всегда поддерживать", - заключил глава государства.