Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)

Newsweek: США начали терять свои позиции на международной арене в 2008 году

США перестали играть роль "мирового полицейского", пишет Newsweek Japan. Причем "точка невозврата" наступила еще в 2008 году, рассказали японские эксперты в интервью изданию. С того момента уход Вашингтона с мировой авансцены стал вопросом времени.

Подготовил Рёя Исимото

Тенденции в Америке

Синъити Китаока:

Профессор Мори, расскажите, пожалуйста, как Соединенные Штаты смотрят на украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке?

Сатору Мори:

Прежде всего, следует отметить, что в обоих случаях Соединенные Штаты воздержались от полномасштабного военного вмешательства. С самого начала стало совершенно ясно, что США будут всеми силами избегать эскалации конфликтов. Именно такой внешней политики они придерживаются с момента вступления Барака Обамы на пост президента после мирового экономического кризиса 2008 года.

Это своего рода реакция на идеологию либерального интернационализма, согласно которой Соединенные Штаты после окончания холодной войны должны были возглавлять международный порядок, сохраняя свое доминирующее положение и действуя с позиции силы, невзирая на издержки.

После терактов 11 сентября 2001 года Америка начала активно "бороться с терроризмом", применяя вооруженные силы за пределами страны. Кульминацией этого стала война в Ираке. Однако военная интервенция, направленная на смену иракского режима, затянулась. Страна устала не только от войны, но и от "участия в жизни международного сообщества".

Затем в 2008 году обанкротился американский инвестиционный банк Lehman Brothers. Это событие принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса, который перешел в острую фазу. Это стало серьезным ударом для Соединенных Штатов и потребовало реорганизации экономики и общества. В стране все громче звучали призывы пересмотреть подходы к операциям вооруженных сил США за рубежом. Эти настроения четко прослеживаются в результатах опросов общественного мнения тех лет.

Барак Обама первым заявил: "Америка больше не будет играть роль мирового полицейского". Эта доктрина во многом определила реакцию США на присоединение Крыма к России в 2014 году и последующие события.

Синъити Китаока:

Как я понимаю, вы говорите о среднесрочных и долгосрочных тенденциях.

Сатору Мори:

Макроэкономика укрепилась, но реальные заработки населения не увеличились. Люди чувствовали, что их уровень жизни не улучшается. Желание уделять внимание не глобальным конфликтам, а проблемам внутри страны ширилось и крепло. Тенденция США проявлять сдержанность в применении военной силы ясно проявилась в их политике на Ближнем Востоке. Во время авиаударов по Ливии в марте 2011 года Штаты заявили, что будут "командовать из-за кулис".

Однако когда режим Башара Асада применил химическое оружие в сентябре 2013 года и "перешел красную линию", прочерченную президентом Бараком Обамой, немедленного ответа не последовало. Обама передал решение на рассмотрение Конгресса. Российская Федерация взяла на себя обязательство вывести все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ с территории Сирийской Арабской Республики, и Обама принял это предложение.

Изначально "красными линиями" обозначались черты, пересечение которых означало незамедлительный вооруженный ответ. Нежелание Соединенных Штатов вступать в конфликт после действий Асада стало очередным подтверждением курса на политику невмешательства.

По мнению ряда экспертов, именно такая пассивная позиция Америки по отношению к региональным конфликтам привела в итоге к переходу Крыма под контроль Российской Федерации. Не так ли, профессор Хиросэ?

Ёко Хиросэ:

Да, такие предположения высказывались.

Сатору Мори:

В феврале 2022 года начался полномасштабный конфликт на Украине. Сейчас много говорят о том, могли ли США сдержать Россию.

В декабре 2021 года американский президент Джо Байден заранее заявил, что Штаты не планируют дислоцировать войска на Украине. Это его решение было раскритиковано как фактическое признание отсутствия "красной черты". Многие считают, что ему не следовало этого говорить.

На мой взгляд, сложившаяся ситуация должна была решаться в рамках НАТО. Соединенные Штаты не могут вмешиваться в военные действия на Украине без согласия Североатлантического альянса, рискуя втянуться в вооруженный конфликт с Россией. Если страны НАТО не будут едины в поддержке США или же и вовсе не намерены вмешиваться все вместе, надежное сдерживание не сработает.

Для эффективного сдерживания необходимо определить, какие страны будут играть ту или иную роль в случае чрезвычайной ситуации, и убедиться в их готовности и способности нанести ответный удар по государству-агрессору. Как показал конфликт на Украине, страны НАТО, включая США, оказались не способны повлиять на ситуацию.

Синъити Китаока:

Интересно, могли ли страны НАТО вообще обсудить, что делать с этим конфликтом...

Сатору Мори:

Как отметил профессор Китаока, до начала украинского конфликта этот вопрос вряд ли обсуждался в масштабах НАТО. Вопрос о том, мог ли блок НАТО с Соединенными Штатами во главе сдержать Россию, остается скорее риторическим. Факт в том, что вариант военного ответа, который включал бы в себя вооруженный конфликт с Россией, даже не рассматривался. Иными словами, предпосылок для сдерживания не было вовсе.

В период с 2014 по 2022 год страны Североатлантического альянса стали опасаться России все сильнее, однако для них было политически нецелесообразно вмешиваться в дела Украины, чтобы сдержать Россию.

Если бы это было возможно, Украина уже вступила бы в НАТО. По сути, это означает, что страны, входящие в Североатлантический альянс, полагали, что Украина не входит в число их жизненно важных интересов, которые необходимо защищать, рискуя войной с Российской Федерацией.

Соединенные Штаты не ушли далеко от Европы в этом вопросе: они хладнокровно взвесили все "за" и "против" и решили, что не стоит рисковать потенциальным конфликтом с РФ. Стратегически Украина куда важнее для России, чем для США. Таким образом, риск эскалации конфликта был сведен к нулю.

Любые действия Америки только усугубили бы ситуацию. В случае эскалации, в конечном итоге именно Штатам пришлось бы пойти на компромисс, чтобы избежать значительных жертв и неконтролируемых рисков. Во времена администрации Обамы Америка склонялась именно к такому решению. Предполагалось, что администрация Байдена займет ту же позицию.

То, как президент определяет "жизненно важные интересы, которые Соединенные Штаты готовы защищать, даже рискуя вступить в войну", имеет прямое отношение к глобальной безопасности.

Самый сложный вопрос, поставленный украинским конфликтом, — это вопрос о том, как страны, поддерживающие агрессора, должны реагировать на вторжение ядерной державы в маленькую или среднюю страну, не являющуюся союзником США, в ситуации, когда "обязательства" по доминированию и подчинению агрессора перевешивают "обязательства" стран, его поддерживающих.

Синъити Китаока:

Да, это основной вопрос.

Давайте поговорим теперь о Восточной Азии. Какова, по-вашему, позиция Америки в отношении потенциального кризиса на Тайване? Лично у меня сложилось впечатление, что очень немногие считают, что Тайвань нуждается в защите.

Сатору Мори:

Как показывают опросы общественного мнения, проводимые в Соединенных Штатах, процент людей, которые считают, что США должны отправить войска для защиты Тайваня в случае вторжения Китая на остров, постепенно растет.

Американский экспертно-аналитический центр "Чикагский совет по международным отношениям" провел опрос, который показал, что свыше 50 % опрошенных выступают за необходимость участия США в случае кризиса на Тайване.

При этом немногие готовы защищать Тайвань, если это будет означать полноценную войну с Китаем и вооруженный конфликт, из которого нет выхода.

Администрация Трампа еще не определилась с политикой по тайваньскому вопросу. Но я не думаю, что грядут какие-либо серьезные изменения в политике с точки зрения укрепления оборонного потенциала.

Осенью прошлого года я беседовал с человеком, который отвечал за тайваньский вопрос во времена первого президентства Дональда Трампа. По его словам, в те годы закрепилась политика продажи Тайбэю оружия и наращивания асимметричной обороны. Эту политику продолжила администрация Байдена. Вряд ли сейчас что-то изменится.

С другой стороны, пока неясно, считает ли президент Трамп Тайвань жизненно важным для интересов Соединенных Штатов. Команда Трампа по вопросам дипломатии и безопасности рассматривает Тайвань как угрозу для безопасности Америки. Однако сам Дональд Трамп, похоже, рассматривает эту страну исключительно с экономической и технологической точки зрения. По его словам, "Тайвань отобрал у Соединенных Штатов полупроводниковую промышленность".

В ходе предвыборной кампании Дональда Трампа неоднократно спрашивали, как бы он отреагировал, если бы Китай вторгся на Тайвань. Он отвечал уклончиво, заявляя лишь, что введет для КНР дополнительные тарифные пошлины в размере 200 %, и не был намерен раскрывать свою стратегию. Так что вопрос его отношения по-прежнему неясен.

Синъити Китаока:

Выходит, наличие общего врага не оказывает существенного влияния на принципы альянса. Президент США Дональд Трамп не особенно многословен по вопросу защиты Тайваня. Похоже, что принципиальные и идеологические аспекты его практически не интересуют.

Сатору Мори:

Администрацию Трампа сильнее всего отличает обесценивание мнения других государств, то есть отрицание принципов глобализации и либерального интернационализма.

Ранее перспективы международного взаимодействия рассматривались с позиций либерального интернационализма, который предполагает три основных подхода: предотвращение крупномасштабных региональных конфликтов посредством заключения союзов, либерализацию торговли путем многосторонних переговоров и продвижение таких ценностей, как демократия, верховенство закона и права человека.

Однако сейчас Соединенные Штаты признают, что такая политика привела к ослаблению страны и пренебрежению ее собственными интересами. Администрация Трампа старательно продвигает пересмотр внешних отношений, делая акцент на силе и национальных интересах. В основе этого лежит принцип односторонности, согласно которому мир и процветание США могут существовать в отрыве от мира и процветания других государств. Однако это может разрушить либеральный гегемонистский порядок и его иерархическую структуру, которых Америка придерживалась после окончания холодной войны.

Соединенные Штаты сохраняли свою монополию и доминировали в этом иерархическом порядке. Во-первых, они вступали в доверительные отношения, основанные на общих правилах и регламентах, со своими ключевыми союзниками — либерально-демократическими странами с рыночной экономикой. Во-вторых, Америка выстраивала торговые отношения со странами среднего уровня, которые строились преимущественно по принципу взаимной выгоды. В-третьих, Штаты силовыми методами принуждали и запугивали "страны-изгои", которые нарушали принятые нормы.

Если Дональд Трамп и дальше будет придерживаться курса на обесценивание дипломатических отношений, то особый подход к союзникам, разделяющим американские ценности, утратит свою значимость. Будут заключаться выгодные для Америки сделки с Российской Федерацией и Китаем, а интересы стран-союзников — приноситься в жертву.

Вероятно, Соединенные Штаты также попытаются заключить выгодные для себя сделки, оказывая давление на Северную Корею и Иран, которые считаются "государствами-изгоями". В итоге иерархический международный порядок, основанный на американских ценностях, рухнет. На смену ему придет порядок, основанный на силе и интересах.

Пока еще неизвестно, кто от этого выиграет, а кто проиграет, но однозначно можно сказать: влияние нового этапа международной политики, который открыл Трамп, будет значительным.

Синъити Китаока:

Это также необходимо рассматривать в среднесрочном и долгосрочном контексте.

Об экспертах:

Сатоси Икэути

Родился в 1973 году. Получил докторскую степень в Высшей школе искусств и наук Токийского университета. Работал адъюнкт-профессором в Международном центре исследований японской культуры. Профессор Исследовательского центра передовой науки и технологий Токийского университета. Специализируется на изучении Ближнего Востока. Автор множества работ, в том числе "Как обсуждать исламский мир" (издательство "Тюокорон"), за которую был удостоен премии Сантори по социальным и гуманитарным наукам.

Ёко Хиросэ

Родилась в 1972 году. Доктор философии в области политики и СМИ (Университет Кэйо). Профессор факультета политических исследований Университета Кэйо. Специализируется на международной политике, региональных исследованиях бывшего Советского Союза, а также на изучении конфликтов. Автор множества публикаций, в том числе книги "Гибридная война: новая национальная стратегия России" (опубликовано издательством Коданся Гэндай Синсё).

Сатору Мори

Родился в 1972 году. Окончил юридический факультет Киотского университета. После работы в Министерстве иностранных дел он получил докторскую степень в аспирантуре Токийского университета по праву и политике. Был профессором на юридическом факультете Университета Хосэй. Ныне профессор юридического факультета Университета Кэйо. Специализируется на современной американской дипломатии и обороне. Среди его книг — "Война во Вьетнаме и дипломатия альянса" (опубликовано Токио Дайгаку Сюппан).

Синъити Китаока

Родился в 1948 году. Окончил юридический факультет Токийского университета (доктор права). Специализируется на истории политической дипломатии Японии. Работал преподавателем юридического факультета Токийского университета, заместителем постоянного представителя Японии в Организации Объединенных Наций, директором-распорядителем Японского агентства международного сотрудничества (JICA). В настоящее время — особый советник JICA. Автор многочисленных публикаций, в числе которых "Киёси Киёсава: взгляд на отношения между Японией и США" (опубликовано издательством Тюко Синсё, присуждена премия Сантори по социальным и гуманитарным наукам).