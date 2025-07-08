Перевооружение ЕС: как концерн Rheinmetall извлекает выгоду из испанской глубинки (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: Rheinmetall разместил секретное производство в испанской деревне

Немецкий концерн Rheinmetall разместил производство в небольшой испанской деревне, пишет BZ. На фоне истерии по поводу вооружения прибыль на оружейных предприятиях значительно выросла, что благоприятно повлияло на развитие региона. Вот только атмосфера секретности порой пугает жителей.

Фредерик Шнаттерер

Следы европейского перевооружения заметны и в испанской глубинке, хотя и часто остаются скрытыми. Из небольшой деревушки Эль-Гордо (El Gordo) узкая извилистая дорога ведет на восток. Эта тупиковая дорога упирается в закрытую зону. С возвышенности можно разглядеть макет ракеты и производственные цеха. У входа на территорию стоит КПП со шлагбаумом, а сама она огорожена колючей проволокой.

Уже почти два года здесь, посреди обширных полей, типичных для Эстремадуры, производятся вооружения для немецкого военного гиганта Rheinmetall. Кто в конечном счете использует производимые здесь, по данным испанской прессы, боеприпасы, взрывчатые вещества и детали для военной техники, неясно. Однако одно можно сказать наверняка: для тех, кто зарабатывает на войне, экономическая конъюнктура сейчас как никогда благоприятна. Региональное правительство Эстремадуры также видит многообещающее будущее в этой индустрии, при этом сопротивления практически не встречает.

Курс акций Rheinmetall вырос в 20 раз с начала военного конфликта на Украине

Растущая напряженность мировой политической обстановки и вооруженные конфликты обеспечивают полные портфели заказов для таких военных концернов, как Rheinmetall. В пресс-релизе концерна от начала мая в сдержанном тоне говорится: "Спрос в военном секторе остается неизменно высоким, а рыночная ситуация продолжает набирать обороты, особенно под влиянием геополитических событий, произошедших с начала года". Председатель правления концерна Армин Паппергер даже с эйфорией говорит о "росте, которого мы еще никогда не видели в концерне".

Действительно, с начала военных действий на Украине акции крупных военно-промышленных концернов движутся только в одном направлении: стремительно вверх. Переломный момент приносит огромные прибыли, а в Rheinmetall царит атмосфера золотой лихорадки. С начала 2022 года стоимость акций крупнейшего оружейного производителя Германии выросла более чем в двадцать раз. Недавно объявленный Европейской комиссией план "ReArm Europe" (программа наращивания военного потенциала ЕС, предложенная Урсулой фон дер Ляйен и одобренная Европейским советом) был с радостью встречен в штаб-квартире концерна в Дюссельдорфе. План, согласно которому в ближайшие четыре года на вооружение будет выделено 800 миллиардов евро, а военные расходы членов НАТО увеличатся до 5 % от ВВП, сулит новые прибыли.

Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на военную продукцию, Rheinmetall активно расширяется. В августе 2023 года концерн приобрел испанскую дочернюю компанию Expal Munitions, которая сегодня имеет шесть производственных площадок в Испании. Одна из них находится в Эль-Гордо, тихой деревне в западной Испании, в Эстремадуре, с населением всего 371 человек. Более 200 человек из Эль-Гордо и окрестных деревень работают на заводе в несколько смен, производя военное оборудование. Rheinmetall не ответил на запросы по электронной почте и телефону о своей деятельности в Испании.

Около 14 часов заканчивается утренняя смена. Машина за машиной проезжает мимо охранной будки с территории завода. Частично заполненные автомобили выезжают на извилистую дорогу в направлении Эль-Гордо и автомагистрали. Когда охрана меня замечает, меня сразу прогоняют. "Вы не имеете права здесь находиться", — таково простое объяснение. Также запрещено фотографировать.

Завод Rheinmetall в Испании: "Все держится в строжайшей тайне"

В самом Эль-Гордо также царит атмосфера секретности. Об оружейном заводе говорят неохотно. Только официант одного из ресторанов утверждает, что знает многих, кто работает на заводе Rheinmetall. Он говорит: "Без завода деревня не существовала бы". Он не может сказать, изменилось ли что-то с тех пор, как почти два года назад немцы взяли на себя производство европейского вооружения. "Все крайне засекречено, никто не имеет права об этом говорить", — утверждает молодой человек. Обязательство соблюдать конфиденциальность является вполне обычным явлением для сотрудников оружейной промышленности.

Завод в Эль-Гордо работает уже несколько десятилетий. До того как Rheinmetall приобрел предприятие в августе 2023 года, здесь производила продукцию компания Fabricaciones Extremeñas (FAEX), принадлежавшая Explosivos Alaveses (EXPAL). По сравнению с другими населенными пунктами региона Эль-Гордо находится в довольно хорошем экономическом положении. По данным испанского статистического управления INE, в апреле в деревне было зарегистрировано всего 23 человека, ищущих работу. Для исторически слабого в экономическом плане региона Эстремадура, из которого в поисках работы в крупные города уезжает в основном молодежь, это значительный показатель.

Торгово-промышленная палата провинции Касерес, в которой находится Эль-Гордо, также подчеркивает важность компании Rheinmetall для местной экономики. По нашему запросу пресс-секретарь палаты Ремедиос Луна Эстеллес заявила, что концерн дал "важный импульс местной экономике". Рабочие места на оружейном заводе являются причиной того, что округ смог удержать своих жителей. "В деревне практически нет безработицы", — резюмирует она. По ее словам, около 640 рабочих мест в регионе напрямую или косвенно зависят от Rheinmetall.

Хосе Луис Ибот смотрит на вещи гораздо критичнее. Он социолог и сам проживает в этом регионе уже много лет. Здесь он построил для себя альтернативную жизнь, вдали от большого города, но всего в трех часах езды от Мадрида. На своем заросшем участке на окраине Сьерра-де-Гредос он объясняет, что работа в Rheinmetall, хотя и часто временная, хорошо оплачивается. Заработная плата работника может превышать 1600 евро в месяц.

Преимущества для Rheinmetall: низкие зарплаты, неопределенные условия труда

Для Эстремадуры это немало. "Такие компании, как Rheinmetall, сознательно выбирают для своих производств структурно слабые районы с малоразвитой промышленностью", — уверен Ибот. Поэтому в деревнях, которые напрямую зависят от заводов, практически нет протестов против производства смертоносного оружия. "Тот факт, что регион характеризуется низкими зарплатами и нестабильными условиями труда, конечно, облегчает компаниям поиск рабочей силы, — говорит Ибот. — А люди, которые находят работу на заводах, просто закрывают на это глаза".

В прошлом году Ибот и его единомышленники запустили кампанию с целью привлечь внимание к производству оружия Rheinmetall в Эстремадуре. В октябре они организовали демонстрацию в Навальмораль-де-ла-Мата, в которой приняли участие несколько сотен человек. В этом городке, расположенном менее чем в 20 километрах от Эль-Гордо, немецкий концерн построил еще один завод. В настоящее время здесь работают около 360 человек. По словам мэра Энрике Уэсо, в этом году их число должно увеличиться до 600.

Пере Ортега, почетный президент каталонского центра исследований в области мира Centre Delàs, хорошо знаком с оружейными заводами, работающими в Испании. Он объясняет: "Испания, хотя и не является крупной державой в области военной промышленности, на международном уровне играет важную роль". По его словам, "за планом перевооружения ЕС вполне может стоять идея стимулирования европейской военной промышленности", — стратегия, призванная оживить пробуксовывающую экономику большинства европейских стран.

Испания выходит на арену европейского военного производства

Несмотря на то что испанский премьер-министр Педро Санчес на саммите НАТО в конце июня отказался выполнить требование Дональда Трампа об увеличении "расходов на оборону" до 5 % ВВП, Испания в ближайшие годы также вложит значительные средства в оборонный сектор. От этого, в частности, выиграет отечественная компания Indra, специализирующаяся на разработке электроники и новых технологий для систем вооружения. В мае Indra и Rheinmetall подписали меморандум о намерениях, согласно которому они планируют сотрудничать в области производства бронетехники для испанских вооруженных сил.

Региональное правительство Эстремадуры, возглавляемое консервативной Народной партией (PP), пытается позиционировать себя как центр оборонной промышленности. В середине июня генеральный директор по вопросам предпринимательства Селина Перес заявила в парламенте, что регион обладает "рядом преимуществ, которые позволяют нам занять выгодную позицию". Благодаря своему расположению, социальной структуре и богатству сырьевых ресурсов Эстремадура является "идеальным кандидатом на роль нового узла национальной и европейской цепочки поставок". Еще в начале мая министр экономики, занятости и цифровой трансформации Гильермо Сантамария представил план по развитию военной отрасли в Эстремадуре под брендом Baluartia. Цель, с одной стороны, заключается в "создании благосостояния и рабочих мест". С другой стороны, планируется внести вклад в "национальную безопасность и развитие предприятий Эстремадуры".

Ирен де Мигель, депутат регионального парламента от левого альянса Unidas por Extremadura ("Объединенные ради Эстремадуры"), критически относится к этой тенденции. Она сетует, что "целые регионы, такие как наш, приносятся в жертву военной промышленности и военачальникам". Это хорошо видно на примере заводов Rheinmetall в Эль-Гордо и Навальмораль-де-ла-Мата, которые "в свете текущих планов по вооружению, естественно, приобретают все большее значение", — говорит де Мигель. Производственная модель, "основанная на достоинстве и не причиняющая ни насилия, ни страданий", выглядит иначе.