Схватывают на лету: какие дроны разрабатывают для борьбы с БПЛА

И почему использовать их выгоднее, чем зенитно-ракетные комплексы

Победить подобное подобным — именно в таком направлении сейчас активно работают разработчики оружия, предназначенного для борьбы с беспилотниками. Дрон-перехватчик с автоматическим карабином, БПЛА, выбрасывающие сети, несущие на себе системы постановки помех, — все эти идеи появились из понимания того, что зенитно-ракетные комплексы зачастую не самое оптимальное решение для противодействия беспилотникам. Ведь когда решается задача борьбы с аппаратами стоимостью в несколько сотен долларов, тратить ракеты стоимостью в десятки тысяч довольно расточительно. О последних разработках в области борьбы с БПЛА — в материале «Известий».

Почему использование зениток против БПЛА расточительно

Появление на поле боя беспилотников революционным образом поменяло облик боевых действий. Сейчас проблему борьбы с ними осознают все страны, которые развивают свои вооруженные силы и производят военную технику. И внимание здесь уделяется как совершенствованию традиционных систем, так и нестандартным решениям.

К первому варианту следует отнести развитие зенитных комплексов — их адаптацию для борьбы именно с беспилотниками. Так, в конце июня госкорпорация «Ростех» заявила, что начала поставки новейших мини-ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

ЗРК «Панцирь» Источник изображения: Фото: РИА Новости

В США сейчас тоже пытаются совершенствовать свои ракетные системы для поражения дронов с наземных установок и самолетов. В 2026 году там планируют начать серийное производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Indirect Fire Protection Capability Inc 2, разработанных специально для противодействия БПЛА. В них будут использоваться традиционные системы — радары, ракеты и т.п.

Большой минус такого рода решений — в их стоимости. Когда решается задача борьбы с FPV-дронами стоимостью в несколько сотен долларов, тратить ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов довольно расточительно.

Поэтому первое средство, которое наши войска начали использовать для поражения дронов противника на передовой, это такие же FPV-дроны, но более скоростные и маневренные. Здесь есть очевидный плюс — стоимость и доступность решения. Но есть и минусы — от такого перехватчика более скоростная цель может легко уйти. Управляется беспилотник человеком, поэтому для уничтожения дронов таким способом ему нужен весьма специфический навык оператора. Для этой цели можно также использовать БПЛА самолетного типа.

Дроны против дронов

Уже несколько лет существует проект беспилотника, который взлетает и садится как квадрокоптер, но летает как самолет. Его разработали в СКБ МАИ. Это дрон-перехватчик «Вепрь-12 Молот», оснащенный автоматическим карабином 12-го калибра. При массе 23 кг аппарат обладает продолжительностью полета до 40 минут и технически может многократно отстреливать вражеские дроны. Но ему нужно целеуказание — получение информации о вражеских беспилотниках и желательно автоматическое или полуавтоматическое наведение на объект атаки.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Другим решением стали дроны комбинированной конструкции типа «Елка» — конструктивно это также смесь квадрокоптера и летательного аппарата самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» (у летательного аппарата горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла. — «Известия»). Бонус этого дрона в том, что он оснащен системой самонаведения, построенной, вероятно, на обнаружении и сопровождении визуально наблюдаемого объекта. БПЛА автоматически следует за объектом-целью, догоняет его и поражает собственным подрывом. Технически такой перехватчик может поражать любую цель — квадрокоптер, разведывательные беспилотники самолетного типа, дроны-камикадзе. Но проблема может возникнуть со скоростными и сильно маневрирующими целями, которые такой беспилотник может просто не догнать.

Против зависающих БПЛА вертолетного типа можно использовать беспилотники, оборудованные выбрасываемыми сетями. Они падают на дрон противника, винты запутываются в сетке, и тот падает. Просто и эффективно, но есть понятные ограничения — надо догнать БПЛА противника, зависнуть рядом с ним и попасть из специального орудия. Чаще всего это также требует специфических навыков оператора. Сам же дрон с сетками может быть более крупным аппаратом, который несет на себе несколько зарядов, чтобы за один боевой вылет обездвижить максимально возможное число вражеских беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дроны типа «Герань» могут быть также улучшены и модернизированы для того, чтобы нести средства активной защиты.

Дроны-перехватчики

В боевых порядках ударных БПЛА могут находиться дроны, которые будут нести на себе системы постановки помех или даже поражения различных средств противника. Сейчас есть серьезные перспективы у любых разработок, которые ведутся традиционными российскими предприятиями ВПК. Например, концерном ПВО «Алмаз-Антей». Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что он запатентовал дрон-перехватчик, который оснащен системой поражения со сдвоенным стрелковым комплексом. Патент — это не готовый аппарат, но его появление говорит о том, что такие работы ведутся.

Дроны-перехватчики могут применяться не только в буквальном смысле против летающих БПЛА. Они могут также вести охоту за морскими и наземными беспилотными аппаратами. Одним из самых эффективных средств борьбы с морскими безэкипажными катерами стали именно FPV-дроны приданных ВМФ подразделений.

FPV-дрон Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Для поражения морского беспилотника обычно достаточно FPV-дрона с противотанковой гранатой, а его маневренность и скоростные характеристики позволяют преследовать и поразить морское средство. Системы видеонаблюдения в таком случае используются всепогодные с инфракрасным каналом, что позволяет выделить миниатюрный плавающий объект на фоне волн даже ночью. Очень эффективно и уже используется в боевых условиях.

Во многих странах разрабатывают скоростные умные дроны-перехватчики, оснащенные искусственным интеллектом. В частности, в Германии ведутся работы по созданию полностью автономного дрона-перехватчика Tytan, который при дальности действия до 15 км сможет развивать скорость до 250 км/ч. БПЛА будет нести заряд около 1 кг и очень умную систему управления с различными датчиками. Такой беспилотник сможет поражать не только квадрокоптеры или разведывательные аппараты, но и дроны-камикадзе и любые движущиеся объекты. В Европе рассматривается участие такого БПЛА даже в перехвате управляемых авиабомб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Кроме того, в Китае успешно экспериментируют с роями маленьких дронов-квадрокоптеров. За счет систем управления можно организовывать атаки любых объектов в воздухе или на земле роем небольших беспилотников. После того как они начнут применяться в реальных боевых действиях, вполне вероятно, случится еще одна революция в военном деле.

Пока же мы можем наблюдать работу прототипов таких систем на полигонных демонстрациях. И они впечатляют. Ведь технически можно из сотни небольших дронов выстроить систему обороны, которая автоматически будет создавать адаптивные и меняющиеся преграды на пути любого летящего объекта — будь то дрон или крылатая ракета. А если атакующий объект большой и скоростной, то надо всего лишь увеличить количество таких дронов-защитников. Такая система обороны может оказаться очень эффективной.

Дмитрий Корнев

Юлия Леонова