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Формирования киевского режима получали танки Leopard 2 различных модификаций из нескольких государств. Однако зарубежные источники не любят вспоминать о присланных из Финляндии Leopard 2R. Дело в том, что эти гусеничные машины очень плохо показали себя, и большая часть из них была быстро уничтожена.

На этих образцах вместо вращающейся башни с 120-мм орудием установлена неподвижная защищенная рубка. На ней смонтирован 12,7-мм НСВТ "Утес" и комплекс для создания маскировочных дымовых завес.

В передней части корпуса закреплялись бульдозерные отвалы со специальными плугами, предназначенные для прохода в минных полях.

Мощность двигателя MTU MB-837 Ka501 - 1500 л.с. Боевая масса - до 53000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 72 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Экипаж - 3 человека.

По публиковавшимся данным, всего ВСУ получили шесть Leopard 2R, но в течение короткого времени было потеряно 4 единицы, а те, что остались, стали донорами запасных частей для других боевых танков.

Роман Катков