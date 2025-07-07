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Советские масштабы производства бронетехники возвращаются: скоро Россия будет выпускать свыше 3 000 танков Т-80 и Т-90 в год (Military Watch Magazine, США)

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Боевая работа танка Т-90М Прорыв 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении
Боевая работа танка Т-90М Прорыв 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

MWM: Россия расширяет производство танков до 3000 в год

Россия возрождает производство танков и восстанавливает стратегическое превосходство над западными противниками, пишет MWM. Выпуск основных боевых танков значительно расширяется. Работа на российских танковых предприятиях идет самыми высокими в мире темпами.

Российский ВПК находится на пути к значительному расширению производства основных боевых танков. Согласно недавней оценке Conflict Intelligence Team, он может достичь эпохальной вехи в 1 000 новых танков к середине 2028 года и вовсе ошеломляющих масштабов в 3 000 танков к середине 2035 года.

Ранее, в 2010-х годах, российская армия закупала танки крайне малыми партиями: в среднем всего по одному танку в год. При этом производство оставалось на уровне свыше 80 танков в год, а основная часть продукции шла на экспорт. Однако с начала полномасштабных военных действий на Украине в феврале 2022 года российская промышленность откликнулась на скачок внутреннего спроса на современные танки, увеличив выпуск всего за два года более чем втрое. По оценкам, в 2024 году было произведено от 280 до 300 танков. Считается, что в дальнейшем этот стабильный рост продолжится: не только для восполнения потерь на передовой, но и для противодействия значительному расширению сил Запада на рубежах страны.

В настоящее время в России танки выпускает лишь “Уралвагонзавод” — одно из пяти предприятий, действовавших в Советском Союзе на момент распада государства, и одно из трех крупнейших. Из двух других основных предприятий завод “Омсктрансмаш” недалеко от границы с Казахстаном пережил банкротство и в начале 2000-х годов прекратил производство танков. Завод имени Малышева на Украине выпустил лишь крайне скромное количество модернизированных Т-80, но с тех пор прекратил работу.

В последнее десятилетие своего существования Советский Союз производил танки темпами, затмевающими не только современную Россию, но и, по многим оценкам, остальной мир вместе взятый — примерно 4 000 в год. “Уралвагонзавод” был единственным крупным предприятием, производившим Т-72, тогда как “Омсктрансмаш” и Завод имени Малышева специализировались на гораздо более сложных и дорогостоящих Т-80.

После распада СССР выгодное соотношение “цена – качество” Т-72 убедило Министерство обороны России отдать предпочтение именно этому классу. В результате на свет появился сперва промежуточный вариант Т-72БУ, а затем и Т-90, который сегодня производится на “Уралвагонзаводе” высочайшими для всего мира темпами. Ожидается, что в 2025 году производство приблизится к 400 машинам сильно улучшенного стандарта Т-90М.

По прогнозам, производство Т-90М на уровне в несколько тысяч за год будет дополнено возобновлением выпуска Т-80 на “Омсктрансмаше”. В сентябре 2023 года государственные СМИ объявили о начале соответствующих работ на предприятии. Однако сроки возобновления производства остаются весьма неопределенными, поскольку новые Т-80 не строились целых 29 лет. Тем не менее, облегчить процесс может успешный перезапуск производства сложных и уникальных газотурбинных двигателей в апреле 2024 года.

Масштаб предполагаемого производства и возможности нового варианта Т-80, который поступит на вооружение, так же не вполне известны. Но ожидается, что сильно осовремененный новый вариант превзойдет по возможностям Т-90М и, возможно, будет иметь ряд общих черт с незавершенной программой Т-14, включая дистанционно управляемую необитаемую башню. Параллельный выпуск сочетания дешевых и дорогих Т-90 и Т-80 в количестве до 3 000 танков в год ознаменовал бы возрождение производственного уровня советской эпохи и восстановил бы ведущее стратегическое преимущество СССР над западными противниками. При этом остаются значительные неопределенности: например, какой будет дальнейшая модернизация Т-80 и Т-90, будут ли закуплены сильно задерживающиеся Т-14 (и если да, то в каких количествах) и будет ли финансироваться восстановление обширных резервов бронетехники, неуклонно истощавшихся с 2022 года из-за необходимости восполнять потери.

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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
Армата
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Завод им. Малышева
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
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