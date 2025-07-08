От этих популярных советских истребителей НАТО снились кошмары (The National Interest, США)

Самые грозные истребители, разработанные в советские времена, до сих пор служат России верой и правдой, пишет TNI. Вооруженные до зубов и обладающие впечатляющей скоростью, они были настоящим кошмаром для стран НАТО.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Самые нашумевшие советские истребители — пожалуй, Су-27, МиГ-29 и МиГ-25.

Спецоперация Кремля на Украине продолжается, и заголовки газет продолжают пестреть названиями советского оружия и военных систем. От основных боевых танков и систем ПВО до БМП пехоты и самолетов — основная часть арсенала Москвы представляет собой программы, задуманные более полувека назад. До распада СССР советские инженеры разработали ряд платформ истребителей, которые продолжают летать и поныне. Самые грозные советские истребители — пожалуй, Су-27 КБ Сухого, а также МиГ-29 и МиГ-25 КБ Микояна.

Су-27

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker, или “Фланкёр”) служил краеугольным камнем российских ВВС вплоть до начала 2000-х. Двухмоторный, сверхзвуковой, сверхманевренный истребитель лег в основу целого ряда платформ, разработанных Россией уже в позднейшие годы. Су-30М, Су-33 и Су-35 — все они, по сути, представляют собой усовершенствованные версии истребителя Су-27.

Исходный же Су-27 разрабатывался в разгар холодной войны для противодействия программе ВВС США F-X. Предполагалось, что советский самолет сможет потягаться со своим американским аналогом F-15 Eagle (“Орел”). Примечательно, что, помимо автономных вылетов, Су-27 также способен действовать в тандеме с ударными самолетами глубокого вторжения и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам. Су-27 может нести целый ряд вооружений, начиная от ракет класса “воздух-воздух” до свободнопадающих и управляемых авиабомб, кассетных боеприпасов, авиационных ракет и других боеприпасов.

МиГ-29

Спроектированный в СССР истребитель МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum, или ‘Точка опоры’) лучше всего запомнился в роли “пугала” времен холодной войны. Изначально Миг-29 задумывался как тактический истребитель воздушного боя; в итоге платформа стала скорее многоцелевой. По скорости советский самолет почти превзошел все другие аналоги своей эпохи и развивал скорость свыше 2,25 Маха.

Помимо внушительной максимальной скорости, МиГ-29 был вооружен до зубов целым арсеналом смертоносного оружия, включая две ракеты класса “воздух-воздух” средней дальности Р-27, шесть ракет класса “воздух-воздух” малой дальности Р-60 и Р-73, авиабомбы и неуправляемые ракеты. Хотя на бумаге истребитель смотрелся грозно, его эффективность в бою оказалась в лучшем случае посредственной. В конце 1980-х годов пара МиГ-29 с сирийскими пилотами за штурвалом была уничтожена в воздушном бою с израильскими самолетами.

МиГ-25

Как и родственные проекты советской разработки, МиГ-25 (по классификации НАТО: Foxbat, или ‘Летучая лисица’) задумывался как прямая контрмера конкурентам из ВВС США. Корпус МиГ-25 из нержавеющей стали позволял ему выдерживать жар, который выделяется на скоростях свыше 2,28 Маха. Однако выбор материала не прошел без последствий. Нержавеющая сталь не только сделала платформу очень тяжелой, но и увеличила общую стоимость эксплуатации истребителя.

С точки зрения электроники МиГ-25 также был во всеоружии. Каждый самолет был оснащен РЛС “Смерч-А2”, приемниками радиолокационного облучения и системой радиолокационного опознавания “свой-чужой”. Однако, как подробно описано в Национальном музее ВВС США, истинные возможности “Летучей лисицы” вскрылись лишь после дезертирства советского летчика Виктора Беленко вместе с машиной в годы холодной войны.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности для The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета Рейхмана в Израиле. Также публиковалась в Jerusalem Post и Times of Israel. Автор более тысячи статей по различным вопросам обороны.