«Станет воздушным штабом для дронов»: в ВВС США решили превратить F-22 в истребитель 6-го поколения «на минималках»

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В США решили продлить срок эксплуатации первых в мире истребителей пятого поколения F-22. Ранее их собирались выводить из состава ВВС США в ближайшее время, однако теперь решение пересматривается.

Причиной пересмотра является инициатива, согласно которой F-22 Raptor должен стать первым истребителем-«невидимкой», выступающим в роли воздушного пункта управления (штабом) роем дронов. Отмечается, что в таком качестве F-22 может прослужить до начала серийного производства истребителя шестого поколения – F-47. Но шестое поколение, в изначальном американском понимании, и отличается от пятого тем, что самолёты 6-го поколения станут (среди прочего ) «воздушными штабами» для нескольких участвующих в операции БПЛА. Теперь, получается, что черты шестого поколения в ВВС США собираются придать «стелс»-истребителям F-22.

В 2026 году ВВС США планируют списать в общей сложности 340 самолётов, включая штурмовики A-10 и несколько десятков F-22. Теперь же американское авиационное командование готово оставить 32 истребителя F-22A Raptor, которые изначально обозначались как «вероятно, утратившие боеспособность».

Таким образом, подтверждается информация о том, что F-22 ждёт модернизация, по программе которой ВВС США выделяют 1 миллиард долларов. Проходили сведения, согласно которым контракт заключается с компанией Raytheon с формулировкой «на усовершенствование датчиков F-22.»

Получается, что F-22 «могли утратить боеспособность», но теперь, оказывается, это нисколько не помешает им (после освоения ВВС США очередного миллиарда) превратиться в истребители шестого поколения. Этакое шестое поколение «на минималках».