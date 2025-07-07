«Россия» начала сравнивать российский и французский двигатели для SSJ-100

Авиакомпания «Россия» начала сравнивать технические и экономические характеристики эксплуатации зарубежного двигателя SaM146 и полностью российского ПД-8 для SSJ-100. От итогов анализа зависит перспектива ремоторизации парка

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала сравнивать стоимость эксплуатации российского двигателя ПД-8 и SaM146, рассказал в интервью РБК гендиректор перевозчика Ян Бург. По итогам сравнения параметров силовых установок эксплуатант примет решение о целесообразности закупки отечественных моторов для их установки на находящиеся в парке авиакомпании самолеты.

"Сегодня "Россия" сравнивает теоретическую стоимость эксплуатации ПД-8 и SaM146. Она складывается из топливной эффективности, стоимости поддержания летной годности, стоимости запасных частей, стоимости подменных двигателей, когда основной уходит на ремонт, продолжительности этого ремонта и многого другого. Эксплуатант рассчитывает получить ответы на эти вопросы к концу года", - сказал он.

В парке авиакомпании "Россия" сегодня 78 самолетов SSJ-100 российской разработки. На данный момент это крупнейший в мире эксплуатант воздушных судов этого типа. Стартовым заказчиком этих судов выступал головной "Аэрофлот", но в 2021 году руководство головной компании приняло решение передать все SSJ-100 в дочернюю компанию, которая займется в том числе развитием региональных хабов группы в Красноярске и Сочи, тогда как головная компания сосредоточится на магистральных авиаперевозках из базового аэропорта Шереметьево.

SSJ-100 разрабатывался до введения странами Запада санкций в 2022 году, самолет стал продуктом международной кооперации: значительная часть его комплектующих поставлялась из зарубежных стран. Он оснащался франко-российским двигателем SaM146, который не используется больше ни на одном типе воздушных судов. Горячую часть (газогенератор для компрессора высокого давления, камеры сгорания, турбины высокого давления) силовой установки поставляла французская Snecma, холодную (вентилятор и турбина низкого давления) поставляло НПО "Сатурн" (Рыбинск, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха). Двигатель вызывал нарекания эксплуатантов и лизингодателей, после 2-4 тыс. часов полета в камерах сгорания или маслосборниках появлялись трещины, после чего двигатель отправлялся на ремонт, тогда как производитель гарантировал 7,5-8 тыс. часов гарантированного налета до первого капитального ремонта. Ремонт длился около двух месяцев и стоил $2-5 млн. После введения санкций в 2022 году прямые поставки комплектующих из Франции прекратились.

ОДК начала разработку двигателя ПД-8 в 2019 году, предполагалось, что ими можно будет оснащать SSJ-100 и самолет-амфибию Бе-200.

Директивная цена разрабатываемого двигателя (установлена правительством РФ) оценивается в 1 млрд руб. В марте 2025 года "Ростех" сообщал о первом полете импортозамещенного самолета SJ-100 с российскими ПД-8, что стало началом его летных испытаний. Поставки первых SJ-100 должны начаться в 2026 году.

Ян Бург говорит, что "Россия" вместе с ОДК пытаются сформировать приблизительную модель эксплуатации ПД-8, определить ее параметры, в том числе финансовые.

"Когда двигатель разрабатывается, его создатели используют гипотезы о ресурсе его комплектующих и других параметрах. Заложенные в конструкцию решения должны обеспечить достижение этих параметров. Никогда двигатель с завода не выходит сразу с полным ресурсом. Например, если в модель заложено целевое значение ресурса 20 тыс. циклов, первый двигатель, скорее всего, будет выпущен с ресурсом 500 циклов. Двигатели, которые проходят испытания и не идут в коммерческую эксплуатацию, нарабатывают часы и циклы, потом их разбирают или иными методами определяют, как ведут себя детали. Также оцениваются результаты эксплуатации двигателей, находящихся в коммерческой эксплуатации, и нередко по результатам этой оценки уже в эксплуатации выполняются доработки", - отметил топ-менеджер.

Герман Костринский