Ростех впервые представит на «Иннопроме» перспективную энергетическую установку

Она вырабатывает энергию путем электрохимического преобразования топлива, что дает высокий КПД и минимальные выбросы в окружающую среду

Госкорпорация Ростех представит на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» более 50 передовых гражданских разработок. Среди ключевых премьер — опытный образец энергетической установки на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ). Она вырабатывает электроэнергию не за счет сгорания топлива, а путем его электрохимического преобразования. Это дает высокий КПД (до 50%) и минимальные выбросы в окружающую среду.

Оборудование, разработанное Объединенной двигателестроительной корпорацией, рассчитано на энергоснабжение населенных пунктов и промышленных объектов в отдаленных районах. Станция работает на природном газе, но может быть адаптирована под другие виды топлива. Для генерации электроэнергии не требуется сжигание топлива, что повышает ее автономность и надежность. Первые образцы имеют мощность 2,5 кВт, но в дальнейшем ОДК планирует разработать установки мощностью от 20 до 400 кВт. Это позволит создать линейку оборудования малой мощности.

«Ростех традиционно демонстрирует на „Иннопроме“ самые современные высокотехнологичные решения. В этом году в экспозиции представлены разработки в области энергетики, медицины, оптики, приборостроения от наших ведущих холдингов. Мы впервые представляем опытный образец энергетической установки на твердооксидных топливных элементах. Важный шаг в сторону экологичных источников энергии и децентрализованного энергоснабжения. Установка сочетает высокую эффективность, минимальные выбросы и надежность, что особенно актуально для удаленных регионов и объектов с особыми требованиями к экологии. Важно, что технология полностью разработана российскими инженерами», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Первоначально проект по созданию энергоустановки на основе твердооксидных топливных элементов был отобран в рамках корпоративного бизнес-акселератора Ростеха «Вектор». Инициативная разработка получила целевое финансирование. Над изделием совместно работали специалисты ОДК и сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета.

«ОДК развивает перспективные направления, и сейчас большое внимание мы уделяем малой энергетике. Для решения задач высокоэффективной электрогенерации в ОДК разработана энергоустановка на твердооксидных топливных элементах. Благодаря передовым решениям она имеет высокий КПД и высокую автономность эксплуатации. Энергоустановка уже успешно прошла испытания», — отметил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Помимо ОДК в «Иннопроме» участвуют другие ведущие предприятия Ростеха. В частности, КРЭТ представит на выставке бесколлекторные электродвигатели БКМ-2812 и БКМ-3115. Эти моторы предназначены для применения в промышленности и машиностроении, например в робототехнике и летательных аппаратах. Они имеют компактные размеры и высокую мощность (до 1005 Вт). Благодаря малому весу и универсальности питания электричеством двигатели подходят для широкого круга задач.

Холдинг «Высокоточные комплексы» представит систему контроля воздушного пространства (СКВП), которая может обнаруживать и сопровождать различные беспилотники. В зависимости от размещения радаров система обеспечивает секторный или круговой обзор территории и может устанавливаться на любых неподготовленных площадках. Также можно будет ознакомиться с мини-погрузчиками «AНТ» и вибрационными катками RV-13DD и RV-14DD.

Концерн «Уралвагонзавод» продемонстрирует на «Иннопроме» инновационные вагоны, автоматический мусоросортировочный комплекс, отечественные станки и станцию зарядки для электромобилей. Кроме того, на стенде Ростеха будут показаны: универсальный роботизированный комплекс для загрузки токарных и фрезерных станков с ЧПУ от «РТ-Техприемки», аппарат респираторной поддержки новорожденных Reanimon от «Швабе» и другие разработки.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.