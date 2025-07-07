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Деловая газета "Взгляд"

NYT: Европа удвоит расходы на военную промышленность

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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Европейские правительства рассчитывают, что рост вложений в оборону даст импульс собственному ВПК, несмотря на доминирование американских компаний, пишет The New York Times.

Европейские государства практически удвоят расходы на военные инвестиции за ближайшее десятилетие, сообщает The New York Times. Общая сумма вложений может достичь 14 трлн евро, или 16 трлн долларов.

Однако в материале отмечается, что неясно, смогут ли европейские производители воспользоваться этими деньгами. Ключевые позиции на рынке занимают американские компании, такие как Lockheed Martin с истребителем F-35, которому европейцы пока не могут противопоставить качественную альтернативу.

Кроме того, европейцы продолжают закупать у США системы противоракетной обороны Patriot, ракетные установки, беспилотники, дальнобойную артиллерию, интегрированные командные системы и программное обеспечение для них. Отсутствие аналогичных собственных разработок оставляет зависимость европейских армий от технологий США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о планах перевооружения армии и значительном росте военного бюджета. Дональд Трамп решил надавить на Китай и Европу, используя крупнейший военный бюджет США как инструмент давления. В Риме прошли массовые протесты против перевооружения Евросоюза.

Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Китай
США
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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