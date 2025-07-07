"Дела с ПВО не так блестящи". О чем говорит массированный удар по Киеву

Полковник Ходаренок: реакция Киева на удар ВС РФ говорит о слабости украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что по объектам на территории Украины был нанесен один из самых мощных ударов средств воздушного нападения ВС РФ. О чем говорит это заявление Зеленского и что не так в его словах с точки зрения военной терминологии, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский назвал атаку российской армии на цели в Киеве в ночь на 4 июля «одним из самых масштабных воздушных ударов». Строго говоря, с точки зрения военной терминологии заявление президента Украины не совсем корректно. Удары по масштабам могут быть стратегическими, оперативными и тактическими, а по количеству участвующих средств и поражаемых объектов - массированными, групповыми (сосредоточенными) и одиночными.

В зависимости от применяемых средств удары могут быть ядерными (ракетно-ядерными), огневыми (ракетными, артиллерийскими, авиационными, торпедным оружием) и радиоэлектронными. То есть в данном случае речь все-таки идет об авиационно-ракетном ударе, а не о воздушном, как пишет Зеленский. И не масштабном, а массированном.

Можно отметить, что верховный главнокомандующий ВСУ на четвертый год вооруженной борьбы так и не освоил в полном объеме соответствующую его должности военную терминологию.

Правильнее было бы сказать хотя бы так: «В ночь на 4 июля противник нанес по объектам на территории Украины очередной массированный авиационно-ракетный удар, который по количеству применяемых средств воздушного нападения превзошел все предыдущие удары».

Разумеется, можно подумать, что с нашей стороны это не более чем мелочные придирки и крючкотворство, но в заявлениях и выступлениях верховного главнокомандующего даже малейших неточностей быть не должно. Как известно, путаешься в мелочах - ошибаешься в главном. А терминология - она и в НАТО терминология.

В массированном ударе ВС РФ отмечалось боевое применение более 100 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2» различных модификаций, большое количество (данные уточняются) оперативно-тактических баллистических и крылатых ракет ОТРК «Искандер-М» и «Искандер-К», а также изделий гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Град ракет и беспилотников обрушился на предприятия ОПК Украины, железнодорожную инфраструктуру, аэродромы тактической авиации, стартовые позиции ЗРС Patriot. После массированного огневого удара ВС РФ в Киеве начались сильные пожары, город заволокло черным дымом. Как сообщило Минобороны России, «в ответ на террористические акты киевского режима» российская армия атаковала объекты в Киеве «высокоточным оружием большой дальности», нанеся удары по предприятиям, производящим БПЛА и аппаратуру военного назначения.

Инфографика ЗРК Patriot. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Средства зенитного ракетного и авиационного прикрытия Воздушных сил Украины в ходе отражения ударов ВС РФ, по данным разведки и свидетельствам очевидцев, либо продемонстрировали весьма и весьма слабую эффективность, либо вовсе отмолчались.

И, что характерно, изменилась риторика официальных лиц ВСУ. Ранее традиционно удивляла скорость, с которой на Украине докладывали о результатах очередных ударов российских средств воздушного нападения. Еще не рассеялся пороховой дым, а в Киеве уже точно было известно: с российской стороны запущено столько-то ракет и дронов, с украинской - обстреляно столько-то. Большая часть целей (а то и практически все) средствами украинской ПВО поражены. Причем чуть ли не с точностью до одного аппарата.

На этот раз с заявлениями подобного рода наблюдается некоторая задержка, что само по себе свидетельствует: дела с эффективностью ПВО в Киеве далеко не так блестящи, как об этом докладывалось раньше.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок