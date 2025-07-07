Лидеры БРИКС осудили удары США и Израиля по Ирану

Мадрид. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации осудили июньские удары Израиля и США по Ирану, в частности, по ядерным объектам.

"Мы осуждаем военные удары по Ирану, происходившие с 13 июня 2025 года, которые являются нарушением международного права и Устава ООН", - говорится в опубликованном в воскресенье документе.

В частности, они выразили беспокойство из-за ударов по гражданской инфраструктуре и ядерным объектам.

Лидеры также выразили опасения в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и поддержали дипломатические инициативы, направленные на решение региональных проблем.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.