Поставка F-35 Турции: задействован заговор против России

Haber7: Турцию обвинили в передаче секретных военных сведений России

Эрдоган и Трамп согласовали поставки Турции истребителей F-35, пишет Haber7. В ответ на Западе раздались угрозы: Анкара якобы тут же передаст секретные технологии России и ее союзникам, что повредит обороноспособности США и Израиля. Да и не нужны нам эти самолеты, парировали турки.

Ялчин Ташбаши (Yalçın Taşbaşı)

После переговоров президентов Эрдогана и Трампа на саммите НАТО греческая газета Kathimerini отметилась очередным заговором, чтобы препятствовать возвращению Турции в проект F-35.

Во вторник, 24 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, состоявшегося в Гааге (Нидерланды). Выступая на пресс-конференции во второй день саммита, 25 июня, Эрдоган заявил по поводу этой беседы: "Обсудили вопрос F-35. Мы заплатили за истребители один миллиард 300–400 миллионов долларов и, к вопросу о получении F-35, увидели, что у господина Трампа тоже добрые намерения". Турецкий лидер четко дал понять, что системы противовоздушной обороны С-400 не фигурировали в повестке дня этой встречи.

Заговор против Турции и России

Через несколько дней после саммита НАТО и переговоров Эрдогана с Трампом греческие средства массовой информации перешли к активным действиям. Одно из ведущих изданий Греции Kathimerini в опубликованной 2 июля статье попыталось препятствовать прогрессу, достигнутому в вопросе поставок F-35 Турции, через старшего директора Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Брэдли Боумена (Bradley Bowman).

"Турция может передать России сведения об F-35"

В публикации Kathimerini подчеркивалось, что Турция противостоит Греции и Израилю, и озвучивались провокационные слова в адрес России с целью препятствовать возвращению Турции в проект F-35 и получению ею истребителей пятого поколения. В статье говорилось, что F-35 являются новейшими самолетами Соединенных Штатов и в случае их предоставления Турции чувствительные технологии могут быть переданы России. Как утверждалось, Россия, в свою очередь, может поделиться этими данными с Китаем и Ираном, а будущие операции США и Израиля — оказаться под угрозой.

"F-35 нельзя передавать, пока С-400 не будут уничтожены"

В публикации отмечалось, что Турции необходимо пригрозить из-за сохраняющихся у нее С-400, и приводились следующие слова Брэдли Боумена: "Турция не должна иметь доступа к продажам F-35 Соединенными Штатами, пока она не уничтожит или не вернет зенитную ракетную систему С-400, купленную у России, а также не объявит публично о своей поддержке ХАМАС".

Комментарии читателей Haber7

Эрсан

Ну и ладно, не берите эти самолеты, всё равно нам коды не дадут. А что мы будем делать, если истребители получим, но не сможем их использовать?

отец Рыфкы

С-400 как раз и нужны для защиты от Греции, Израиля и США, мы не можем уничтожить эти системы. Но зачем нам самолеты, которые не будут бить туда, куда надо?

Бату

Греки верно говорят. Продажу нужно заблокировать. Турции не надо давать F-35... Самолет, которому при каждом запуске нужно получить код от США, нам совершенно ни к чему...

Бюлент думан

Да пускай не дают, тем лучше.

Мустафа

Греки купили у России С-300. Вернули?

Сулейман Ариф

А как насчет российского оружия у самой Греции? Это то же самое, что Израиль, который обладает ядерным потенциалом, хоть и не является стороной ядерной сделки, берется приструнить Иран.

Гость

Хорошо, допустим, мы вернули С-400 России и получили F-35. И что же, тогда мы не сможем передать сведения об F-35 России? Что за вздор и нелепые идеи.

Победа

Хе, можно подумать, Россия не знает этих сведений.

Гость

Да мы и не хотим получать F-35... Это просто выжидательная тактика до выхода KAAN (разрабатываемый Турцией истребитель пятого поколения. — Прим. ИноСМИ)...

ШАМИЛЬХАН

Верните деньги, которые мы вам заплатили, американские воры... Оставьте F-35 себе... Привет ХАМАС... Еще немного терпения...

Колхна

Греция была ближе к России, теперь — ближе к Америке. Значит, Греция ведет двойную игру.

Гость

Турция должна доверять только своему программному обеспечению и системам вооружения, которые сама разработала. Мы поняли это по Украине. Если бы Запад победил, то обрушился бы на Россию. Сейчас они налетели на Украину. России ничего не остается, кроме как продвигаться вперед, оставляя Западу и Украине всё самое ненужное.

МаКуС

Нет, неправильно, F-35 не является новейшим американским истребителем. Это просто модель, которую компания Lockheed Martin продает миру, чтобы зарабатывать деньги.

Гость

А что будет с вашими С-300, интересно?

Гость

Не тратьте время напрасно. США никогда не дадут нам F-35. Закупите 50 JF-17 у Китая, и дело с концом.

Хасан

F-35 ни в коем случае нельзя покупать. Это не более чем дорогая игрушка, пульт управления которой находится в руках нашего заклятого врага — США.

ЗЕУГМА

Иначе говоря, следующая война будет с Турцией, у которой не должно быть вооружений ее противников.

ИДЕЯ ХАКАНА

Лучше давайте греков уничтожим, чем С-400, больше пользы.