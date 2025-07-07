Для истребителя пятого поколения: Турция разработала крылатую ракету SOM-M

Источник изображения: topwar.ru

SOM-M

Турецкая компания TÜBİTAK-SAGE разработала новую крылатую ракету SOM-M, предназначенную для перспективного национального истребителя пятого поколения KAAN. Как утверждается, при её создании использовались отечественные технологии.

КР, размещаемая внутри фюзеляжа самолёта, предназначена для поражения наземных и морских целей, в том числе движущихся. В числе её характеристик называются автономная работа, малозаметность, средняя дальность и высокая точность. Наличие канала передачи данных позволяет управлять ракетой после её запуска, например, меняя цель или маршрут полёта. Информация о системе самонаведения новой КР на данный момент не раскрыта.

SOM-M относится к семейству КР средней дальности SOM, которое разрабатывалось с 2006 года и находится на вооружении с 2011 года. Новое изделие имеет массу около 600 кг, вес боеголовки составляет 230 кг, длина примерно 4 метра, дальность полёта свыше 250 км.

Источник изображения: topwar.ru

KAAN

Собственно истребитель KAAN, для которого предназначена SOM-M, должен продолжить в текущем году лётные испытания, после того как в 2024 году он впервые поднялся в воздух. Всего в процессе разработки планируется изготовить 6 прототипов. Поступить на вооружение он должен в 2030-е годы.

Одновременно с разработкой самолёта ведётся создание национальных агрегатов для него, призванных впоследствии заменить зарубежные изделия. Например, отечественная силовая установка TF35000 придёт в 2032 году на замену американскому двигателю General Electric F110.