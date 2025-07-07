Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Налогоплательщики западных стран должны знать, на что правительства этих государств тратят "народные денежки", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только "Народным фронтом" поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов", - заявил Путин, выступая на форуме "Все для Победы" в воскресенье.

Пусть налогоплательщики западных стран, продолжил президент РФ, услышат эти цифры и "подумают, куда их правительство тратит их народные денежки" вместо того, например, чтобы развивать свои системы здравоохранения.

"А там много проблем, мы знаем это хорошо, системы ЖКХ те же самые, (надо - ИФ) поднимать заработные платы и так далее...Ну и трудоустраивать мигрантов, которые в большом количестве туда переселяются, именно трудоустраивать, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где нужно", - отметил Путин.

Эти проблемы, добавил он, решать получается не всегда.