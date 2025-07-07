Китай показал стрельбы из ударного беспилотного вертолёта

Источник изображения: topwar.ru

Китай успешно испытал новый ударный беспилотный вертолёт с ракетным вооружением, применявшимся в ходе тестирования.

Как сообщила компания Tengden Technology, оператором, отвечавшим за дистанционное управление БПЛА, была женщина – впервые в истории беспилотной авиации КНР. Дрон успешно отстрелялся лёгкой ракетой класса «воздух-поверхность», точно поразившей заданную цель.

Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели предполагают, что данный БПЛА сможет выполнять целый ряд миссий, в том числе наносить тактические удары, вести разведку и наблюдение, отвечать за патрулирование.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик никакой информации об аппарате не озвучил. Однако, судя по номенклатуре продукции компании, ударный беспилотник создан на базе БПЛА вертолётного типа Featherless Arrow. Его максимальный взлётный вес составляет 550 кг, дальность полёта до 1000 км, время полёта 9 часов, высота полёта до 7200 м.

Источник изображения: topwar.ru

Featherless Arrow

Как указывается на сайте компании, Featherless Arrow, создававшийся в гражданских целях, впервые поднялся в воздух в 2019 году. По всей видимости, он и стал основой для боевого дрона. В интересах ВМС НОАК велась разработка аналогичного БПЛА вертолётного типа, но он отличается иным хвостовым оперением.