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Военное обозрение

Haaretz: США использовали порядка 100 ракет-перехватчиков THAAD для защиты Израиля от атак Ирана

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Источник изображения: topwar.ru

Не секрет, что в ходе недавней 12-дневной войны между Израилем и Ираном американцы оказывали Тель-Авиву неоценимую помощь в защите от иранских атак.

Как сообщает израильское издание Haaretz, в ходе последнего ирано-израильского противостояния американские военные в регионе использовали 93 ракеты-перехватчика THAAD для защиты Израиля, что в денежном эквиваленте составило примерно 1,2 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что в Соединённых Штатах производят ежегодно от 36 до 48 ракет-перехватчиков THAAD, и получается, что для защиты своего стратегического союзника на Ближнем Востоке Вашингтон использовал объем равный двухлетнему производству этих ракет.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что США израсходовали 15-20% ракет для систем ПРО THAAD, поддерживая израильскую ПВО в ходе конфликта с Ираном. Отмечалось, что если бы иранские атаки были более интенсивными и продолжались бы дольше, то способность американских систем THAAD защищать Израиль сильно бы снизилась.

А по словам авторов газеты The Washington Post, администрации Трампа пришлось выбирать между Украиной и Израилем, и, естественно, выбрав последнего, они перенаправили туда готовившуюся для Киева военную помощь.

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Страны
Израиль
Иран
США
Украина
Продукция
THAAD
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