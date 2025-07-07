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РИА Новости

Путину показали многоцелевой мотовездеход для СВО

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Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре "Россия", посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!"
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре "Россия", посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!".
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путину показали превращающийся в самый маленький грузовик на фронте мотовездеход

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали многоцелевой мотовездеход для использования в зоне специальной военной операции, который вместе с прицепом может превращаться в самый маленький на фронте грузовик.

Путин в воскресенье приехал в Национальный центр "Россия" в Москве, где посетил выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля.

Президенту показали несколько изделий, которые активно применяются на фронте. Это в том числе многоцелевой мотовездеход на колесах низкого давления. Президенту рассказали, что подобные мотовездеходы чаще всего используют медики, командиры и специалисты БПЛА.

От обычного мотоцикла его отличают военный обвес, инфракрасная фара, крепление для штатного оружия, наличие багажников спереди и сзади, а также питания для РЭБ. Кроме того, у мотовездехода есть фаркоп, что "делает из него самый маленький грузовик на фронте", рассказали в ОНФ.

Также Путину продемонстрировали специальный прицеп, созданный для использования с такими мотовездеходами и квадроциклами. Он может ездить не только по дорогам, но и по узким разминированным тропинкам. Президенту рассказали и о работе эвакуационных групп, а также показали носилки, которые позволяют в таком прицепе эвакуировать бойцов как в положении сидя, так и лежа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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