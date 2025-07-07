Путин: дроны от Народного фронта сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд

Он поставил в войска 110 тыс. БПЛА разных модификаций, отметил президент

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Задействованные в зоне СВО российские беспилотники, переданные по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники более чем на $2 млрд.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на организованном Народным фронтом форуме "Все для победы!".

"Только Народным фронтом поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд", - сказал он.