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Военное обозрение

Французские ВМС пополнились третьей многоцелевой АПЛ Tourville класса Suffren проекта Barracuda

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Источник изображения: topwar.ru

Французские ВМС пополнились третьей атомной субмариной, в состав флота официально принята многоцелевая атомная подводная лодка Tourville («Турвиль») класса Suffren проекта Barracuda.

АПЛ Tourville является второй серийной после головной и первой серийной Suffren и Duguay-Trouin соответственно. Постройка субмарины началось 28 июня 2011, вывод из цеха состоялся 20 июля 2023 года, а 12 июля 2024 года подлодка вышла на ходовые испытания, которые продлились почти год, хотя субмарину передали военным 16 ноября 2024-го. Однако субмарину пришлось дорабатывать, устраняя выявленные недостатки.

Всего планируется построить шесть субмарин проекта Barracuda. Стоимость строительства всех шести подлодок оценивалась в 2014 году в 10,42 млрд евро.

АПЛ класса Barracuda имеют полное водоизмещение 5300 тонн, их длина составляет 99 м, диаметр – 8,8 м. Субмарины могут нести крылатые ракеты MdCN (морская модификация уже известных по СВО Storm Shadow), модернизированные ПКР Exocet SM39, тяжелые управляемые торпеды F-21 (533 мм) и мины. Автономность — 70 суток, скорость под водой — 25 узлов, глубина погружения — 350 метров. Может дополнительно принимать группу спецназа.

Barracuda идут на замену класса Ruby: три из них уже списаны, три пребывают в строю. Как считают в командовании ВМС Франции, для удовлетворения оперативных потребностей флота необходимо иметь 6 ударных субмарин.

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Страны
Франция
Продукция
Barracuda
Проекты
Barracuda АПЛ
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