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Военное обозрение

«А-10 может быть истребителем «Шахедов»: в украинской прессе призывают США передать списываемые штурмовики

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Источник изображения: topwar.ru

Стоило только ВВС США подать заявку на вывод из эксплуатации всех штурмовиков A-10 Warthog в 2026 году, тут же спохватились в украинской прессе:

A-10, вооружённые значительным количеством ракет APKWS, могли бы стать отличными истребителями дронов «Шахед».

APKWS – это комплекс лазерного наведения, благодаря которому 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70 становятся высокоточным средством поражения. По итогам проводившихся в США испытаний истребитель F-16 за один вылет сбивал с помощью APKWS 28 целей –дронов или крылатых ракет.

Ввиду нецелесообразности применения A-10 как фронтового самолёта, его можно было бы использовать как патрульную машину, работающую в тылу, и отвечающую, в частности, за отражение налётов беспилотников либо ракет.

Списываемый A-10 в этом плане очень привлекателен для Украины. Передача его ВСУ позволила бы освободить те же F-16 и Mirage для выполнения других задач

- призывают в украинской прессе.

Как указывается, из действительно существенных недостатков A-10 для такой роли является отсутствие радара, потому что самолёт создавался для оказания авиационной поддержки. Но в качестве решения может быть целеуказание со сторонних платформ или подвесная РЛС.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
APKWS
F-16
Hydra-70
Проекты
БПЛА
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