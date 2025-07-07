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РИА Новости

Разработчик рассказал, сколько БПЛА сбили благодаря приложению "Радар.НФ"

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Приложение "Радар. НФ" Народного Фронта на экране смартфона
Приложение "Радар. НФ" Народного Фронта на экране смартфона.
Источник изображения: © Фото : Общероссийский Народный фронт

Камышев: в РФ за 2 года сбили более 500 дронов благодаря приложению "Радар.НФ"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 500 БПЛА удалось сбить на территории России благодаря приложению Народного фронта "Радар.НФ" за почти два года, приложение скачали почти 1,5 миллиона россиян, сообщил руководитель разработки проекта "Радар.НФ" Михаил Камышев.

Камышев на полях форума Народного фронта "Все для Победы!" рассказал журналистам, что "Радар.НФ", разработанный почти два года назад, уже показал свою высокую эффективность в защите населения от ударов беспилотниками и другими ракетами.

"За это время приложение скачали почти 1,5 миллиона граждан России, подали порядка 30 тысяч сигналов… уже более 500 БПЛА были сбиты благодаря сигналам, которые подали граждане", - сказал он.

Руководитель разработки "Радар.НФ" отметил, что приложение позволяет подавать сигналы как с помощью интернета, так и через смс, когда интернет отсутствует.

Мобильное приложение "Радар.НФ" было запущено в августе 2023 года "Народным фронтом" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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