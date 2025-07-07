Южная Корея может отказаться от закупки в США дополнительных 36 ударных вертолетов Apache

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В Сеуле решили пересмотреть свои планы относительно приобретения у Соединённых Штатов еще 36 ударных вертолетов AH-64E Apache от компании Boeing, сообщает издание Yonhap.

Отмечается, что причина такого решения, очевидно, связана с тем, что власти Южной Кореи намерены кардинально пересмотреть оборонный бюджет страны, в том числе и учитывая опыт использования ударных вертолетов в конфликте на Украине.

Значительную сумму, в которую должны были обойтись «Апачи» корейцам, по данным издания, хотят направить на более приоритетные проекты, неплохо зарекомендовавшие себя в том же украинском конфликте. Речь идет о закупке беспилотных летательных аппаратов или, например, более дешевых многофункциональных вертолетов.

Контракт с американцами общей стоимостью около 3,5 миллиарда долларов, помимо 36 вертолётов, включал также поставку 76 двигателей и сотен ракет Hellfire класса «воздух-поверхность».

В предыдущие годы Южная Корея уже покупала в Штатах 36 вертолетов AH‑64E, и их парк планировали довести до 72 единиц, закупив ещё столько же.

В южнокорейском Минобороны заявили, что, кроме всего прочего, они подумывают об отказе от «Апачей» ещё и из-за того, что стоимость приобретения вертолетов этого типа значительно возросла по сравнению с изначальной суммой.