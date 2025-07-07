«Цель – миллион беспилотников в год»: компания из США поставляет FPV-дроны Archer на Украину

Источник изображения: topwar.ru

Archer

Когда в 2023 году была основана компания Neros Technologies, в вооружённых силах США не было особого спроса на FPV-дроны. Однако её основатель Сорен Монро-Андерсон, 22-летний «профессиональный пилот дронов», как он себя называет, быстро привлёк средства инвесторов и построил завод площадью 1400 кв. м в Лос-Анджелесе.

В феврале 2025 года Neros выиграла контракт у «международной коалиции по беспилотникам» на поставку 6000 БПЛА на Украину в течение 6 месяцев. Хотя это капля в море. Как указывается в издании Defense News, в 2024 году на украинских заводах было выпущено более 2,2 млн беспилотников. Но контракт с Neros является одним из крупнейших известных соглашений, заключённых в интересах Киева с американскими поставщиками.

Источник изображения: topwar.ru

Archer

Сейчас Neros производит около 1500 дронов Archer в месяц. Это квадрокоптеры с дальностью полёта 19 км и полезной нагрузкой 2 кг. Две трети из них поставляются на Украину, а оставшиеся 500 вооружённым силам США. К концу этого года планируется увеличить мощности до 10 тыс. единиц в месяц.

В долгосрочной перспективе целью компании является постройка завода, который сможет производить миллион дронов в год, а Минобороны США станет её основным заказчиком

- говорится в издании.

В DIU (подразделение оборонных инноваций Пентагона) пояснили, что спрос в войсках на малогабаритные БПЛА огромен, но он не подкреплён финансированием и не поддерживается программными офисами.