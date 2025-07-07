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Военное обозрение

Истребитель ожидает демонтаж: Британия собирается эвакуировать застрявший в Индии F-35B

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе «турне» британской АУГ в Индо-Тихоокеанский регион один из F-35B, базировавшийся на авианосце Prince of Wales, был вынужден совершить аварийную посадку в международном аэропорту Тируванантапурам в южно-индийском штате Керала.

Первоначально сообщалось о низком запасе топлива и неблагоприятных погодных условиях как причинах посадки. Однако, как выяснилось позднее, она была вызвана отказом гидравлической системы.

Группа британских техников прибыла на место 18 июня и попыталась провести ремонт, но столкнулась с трудностями из-за отсутствия специализированной инфраструктуры и оборудования.

Источник изображения: topwar.ru

Учитывая невозможность проведения ремонта в Индии, в настоящее время Лондон собирается эвакуировать застрявший в чужой стране самолёт с использованием ВТС C-17 Globemaster III ВВС страны. C-17 уже участвовал в подобных миссиях, например, в 2019 году на авиабазе Эглин во Флориде, когда пришлось перевозить F-35 в аналогичных целях.

Однако операция является крайне деликатной, поскольку потребуется демонтаж консолей крыла

- говорится в издании Cavok.

Перевозка F-35 ВВС США на C-17

В настоящее время истребитель находится под наблюдением персонала ВВС Британии, который пользуется поддержкой правительства Индии – оно обеспечивает безопасность F-35 на протяжении всего его пребывания в аэропорту.

Пока самолёт ожидает своей участи, департамент туризма штата, пытаясь завлечь туристов, опубликовал изображение F-35 среди пальм и тропических пейзажей с подписью: «Керала – место, которое вам никогда не захочется покинуть». Среди патриотически настроенной британской общественности это вызвало возмущение.

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Страны
Индия
США
Продукция
C-17
F-35
F-35B
Проекты
Авианосец
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