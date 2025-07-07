Крадущаяся гибель: Россия разрабатывает засадные беспилотники на солнечных батареях (Forbes, США)

Forbes: российские бойцы дорабатывают БПЛА, обшивая их солнечными батареями

С помощью смекалки и подручных материалов российские военнослужащие совершили очередной прорыв в области дроностроения, пишет Forbes. На линии фронта замечен БПЛА, обшитый солнечными батареями. Такой беспилотник нового поколения обладает массой преимуществ.

Дэвид Хэмблинг (David Hambling)

Свежее видео с беспилотника в районе моста через Днепр в Херсонской области запечатлело российский дрон с видом от первого лица с необычной доработкой: корпус обшит солнечными батареями. Да, это неуклюжая конструкция, сделанная “на коленке” из доступных материалов. Но это может быть боевым крещением беспилотника нового типа, который способен ждать в засаде сколько угодно долго.

Технические новшества для засадных беспилотников

Как мы уже видели, атакующие беспилотники с видом от первого лица (FPV) всё чаще используются для засад. Оператор приземляет свой аппарат на обочине шоссе или на крыше здания и поджидает цель, получая оповещения либо от дрона-корректировщика, либо с камеры собственного БПЛА. Когда цель появляется, беспилотник взлетает и устремляется в погоню.

Новейшие засадные беспилотники оснащены посадочными опорами или стойками, чтобы трава или другая растительность не застила обзор после приземления.

Для атак из засады широко используются оптоволоконные беспилотники, поскольку кабельное подключение потребляет меньше энергии, чем беспроводная видеосвязь. Это продлевает срок службы батареи, поэтому они могут ждать в засаде дольше.

Русские недавно похвастались беспилотником “Джокер”, который может впадать в “спячку”, переходя в режим сна на несколько дней или даже недель, прежде чем активироваться вновь. Однако достоверных отчетов о применении таких дронов в полевых условиях пока нет.

Использование солнечной энергии для поддержания заряда батареи позволяет беспилотнику ждать в засаде и наблюдать в течение длительного периода, а то и вовсе бесконечно.

Солнечные соглядатаи

Как отмечает аналитик данных из открытых источников DanielR в своей ветке в X (бывший Twitter) о солнечных беспилотниках, на рынке представлено огромное количество легких солнечных зарядных панелей. Упаковав такую с собой в рюкзак, вы сможете заряжать телефон и другие устройства во время похода. Обычно они стоят менее 50 долларов, и многие достаточно малы, чтобы уместиться на беспилотнике: например, есть 5-ваттные модели весом менее 200 граммов.

Такое устройство должно вырабатывать 15–45 Вт·ч энергии в сутки, хотя это сильно зависит от условий. Беспилотник может потреблять свыше 100 Вт·ч во время полета, однако на земле ему потребуется всего 7 Вт·ч в сутки, поэтому солнечная батарея может перевести его в спящий режим на неограниченное время. На поддержание камеры и другой электроники уйдет еще 5 Вт, поэтому беспилотник сможет оставаться “бодрствующим” до тех пор, пока светит солнце.

Возможно, в этом и есть замысел.

“Учитывая напряжение, использовать батарею для зарядки аккумулятора проблематично, — сказал мне DanielR. — Вместо этого она, по-видимому, просто подключена к 5-вольтовой шине, которая питает видеопередачу и камеру, без каких-либо дополнительных схем”.

По сути, солнечная батарея позволяет беспилотнику действовать в качестве дозорного с функцией видеонаблюдения в светлое время суток, экономя заряд аккумулятора на случай обнаружения цели.

Солнечные беспилотники-прыгуны

Снабдить беспилотники коммерчески доступными солнечными батареями довольно просто. В этой области было реализовано огромное количество проектов: от занимательных любительских начинаний по созданию собственных квадрокоптеров до серьезных промышленных и научных работ, таких как исследование Вашингтонского университета от 2022 года, завершившееся созданием мультикоптера со складными солнечными батареями и программным обеспечением для выбора подходящих мест посадки. Беспилотник заряжался за три часа, а затем мог летать на большие расстояния скачками — короткими перелетами по пять минут.

Похожий замысел, только с плавающим беспилотником, лежит в основе проекта Aqua-Quad ВМС США. Он несет датчик гидролокатора для охоты на подводные лодки. Стаи Aqua-Quad могли бы бороздить моря, словно флотилии мобильных гидроакустических буев.

Технология становится тем полезнее, чем легче и эффективнее становятся солнечные батареи. В 2024 году исследователи из Университета имени Иоганна Кеплера в Линце разработали сверхлегкие квазидвумерные перовскитовые солнечные элементы с выходной мощностью до 44 Вт на грамм и продемонстрировали их эффективность, прикрепив массив элементов к игрушечному квадрокоптеру CX10. Элементы утяжелили беспилотник всего на 0,25%, но смогли полностью перезарядить его батареи.

Эти квадрокоптеры-прыгуны далеко не “вечные”, в отличие от Skydweller (“Обитатель небес”) ВМС США, который действительно может летать бесконечно долго на солнечной энергии. Но малые дроны с неограниченным временем миссии на земле по-прежнему полезны — и, похоже, уже используются.

Крадущаяся гибель: солнечный рой

Беспилотники на солнечных батареях могут создавать высокотехнологичные “минные поля”. Они могут управляться оператором, как нынешнее поколение засадных беспилотников, или автоматически атаковать цели, которые засекают сами, либо же по наводке других беспилотников. Большое минное поле может периодически отправлять один или два беспилотника на патрулирование окрестностей.

А благодаря способности постоянно подзаряжаться, солнечные беспилотники смогут отправляться в длительные рейды на территорию противника. Они будут передвигаться вперед скачками по несколько километров за раз. Да, это медленно, зато они могут летать низко и скрытно. Их будет трудно остановить на всей границе или линии фронта. Сколько километров до ближайшей авиабазы противника?

Недавно замеченный российский солнечный дрон может быть не слишком эффективным. Неясно, какую выгоду дают солнечные элементы и каковы потери в летных характеристиках. По крайней мере, складывается явное впечатление, что само расположение элементов мешает тяге винтов.

Но эта неуклюжая конструкция может стать предвестником нового поколения беспилотников, открывающим новые и опасные возможности. Низкая стоимость вкупе с высокой доступностью всех комплектующих — сама по себе гарантия стремительного развития. Как мы уже знаем, любые прорывы в этой области могут очень скоро получить широкое распространение: например, оптоволоконные дроны, которые всего за год появились из небытия и превратились в победителей битв.

Дэвид Хэмблинг — старший автор Forbes, технологический журналист, консультант и автор из Южного Лондона.