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Военное обозрение

Создано на основе лодок наркоторговцев: США тестируют новое судно снабжения

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Источник изображения: topwar.ru

Ещё в 2022 году Корпус морской пехоты США обратился к компании Leidos с запросом на создание малозаметного безэкипажного надводного судна, способного перевозить тысячи фунтов груза.

9 месяцев спустя был получен БЭК Sea Spectre для прохождения испытаний. При длине 20 м и высоте надводного борта до полуметра он напоминает полупогружные лодки, которые преступные поставщики используют для пересечения морей в последние годы.

На создание концепции нас вдохновили лодки наркоторговцев, но на этом сходство заканчивается. Их лодки опасны [для эксплуатации]. Они толком не спроектированы. Но их миссия та же – перевезти большой объём груза с минимальной вероятностью быть замеченными

- заявил разработчик.

Пентагон готовится к конфликту с равным противником в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с этим имеются реальные опасения по поводу того, что неприятели смогут сбивать самолёты или уничтожать корабли снабжения.

Таким образом, вы, возможно, не сможете использовать что-то крупное, дорогое, медленно движущееся, хорошо заметное для доставки припасов войскам

- отметили в компании.

В связи с этим идёт разработка малогабаритных безэкипажных средств снабжения, которые должны начать поступать на вооружение в 2028 году. Из них планируется создать целый флот, отвечающий за логистику.

Источник изображения: topwar.ru

Изначально БЭК управлялся дистанционно, но КМП запросил функцию автономного управления, которая осуществляется с помощью путевых точек или маркеров маршрута, которые бортовые датчики будут отслеживать, пока оно не достигнет пункта назначения. При угрозе столкновения с другим судном или каким-либо неподвижным объектом БЭК совершит базовые манёвры уклонения. Если оно всё же произойдёт, то он остановится и подаст сигнал о помощи.

Благодаря сенсору, установленному на высоте 2,5 м над палубой, БЭК может «видеть» на расстоянии от 5 до 7 миль. Внутри лодки крепятся поддоны, которые можно заполнить боеприпасами, продовольствием, топливом, водой или чем-то ещё. БЭК в настоящее время изготавливается из дерева, но для крупносерийного производства изучаются другие варианты, такие как стекловолокно или металл, например, алюминий или сталь.

Грузоподъёмность составляет 5 тонн при преодолении дистанции в 2300 морских миль и скорости 8 узлов. Для примера, расстояние от Гуама до Филиппин составляет около 1500 миль. В случае конфликта при организации снабжения можно было бы отправить пару десятков БЭК – даже если будет потеряна половина из них, то войска всё равно получат достаточно припасов.

На текущий момент КМП были переданы три Sea Spectre. Разработчик надеется, что командование сделает этот БЭК основной программой в 2027 году, после завершения тестирования.

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Страны
США
Филиппины
Компании
Leidos
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