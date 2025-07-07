«Танк-снайпер»: ВСУ нахваливают старый Leopard 1

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Leopard 1A5D ВСУ

Украинские военные из 508-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона выложили в сеть видеоролик, посвящённый танку Leopard 1.

В своей публикации они нахваливают систему управления СУО – данная оценка встречается чаще всего со стороны солдат ВСУ, имевших дело с этой техникой. Как указывается, опытный экипаж имеет возможность делать 10 выстрелов в минуту, ведя огонь на расстоянии до 4000 м днём и до 3000 м ночью.

Упоминается процесс повышения живучести танка путём установки дополнительной защиты (включая блоки ДЗ). Однако это приводит к небольшому падению его подвижности.

Подводя итог, можно сказать, что Leopard 1 проявляет себя на поле боя в первую очередь как «танк-снайпер», но это не совсем актуально на современном поле боя

- говорится в издании Defence24, оценившем видеоролик.

В публикации фигурирует модификация Leopard 1A5D. Украина на данный момент получила не менее 104 танков этой версии (103 от немецко-датско-голландской коалиции и 1 от Польши). В конечном итоге ВСУ должны быть переданы (согласно имеющейся информации) 125 или 155 Leopard 1A5DK (по разным данным) и 31 Leopard 1A5BE. Кроме того, ожидается поставка одного улучшенного Leopard 1 от Бельгии.

Leopard 1A5DK – вариант Leopard 1A5, принятый на вооружение в 1990-х годах для улучшения боевых возможностей датских танков. В отличие от других машин стандарта A5, данная модификация сохранила оригинальную башню, которая была усилена дополнительной броней. Основное вооружение в виде 105-мм нарезной пушки L7A3 со стволом длиной 52 калибра и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта MG3 осталось без изменений. Боекомплект составляет 60 выстрелов к пушке (42 в корпусе и 18 в башне).

Танк оснащен 10-цилиндровым двигателем MTU MB 838 CaM 500 мощностью 830 л. с. и трансмиссией ZF 4KM 250 с 4 передними и 2 задними передачами. Максимальная скорость составляет 65 км/ч, запас хода 600 км по дороге или 450 км по бездорожью.

На вооружении Дании с 1993 года находилось 230 танков Leopard 1A5DK. Они были выведены из эксплуатации и полностью заменены на Leopard 2A5DK в 2005 году. В настоящее время их использует только Украина.