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Военное обозрение

Напечатанный на 3D-принтере двигатель поднял в воздух китайский самолёт

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Источник изображения: topwar.ru

КНР успешно завершила первое лётное испытание сверхлёгкого турбореактивного двигателя, произведённого с применением технологии 3D-печати. Данная силовая установка подняла самолёт на высоту в 4000 м.

Корпорация Aero Engine Corporation of China (AECC) заявила, что тестирование подтвердило надёжность и стабильную работу двигателя. Как было указано, применение аддитивных технологий позволило значительно уменьшить массу двигателя и повысить его ключевые эксплуатационные параметры. Так, 3D-печать даёт возможность создавать монокристаллические лопатки турбин.

Силовая установка имеет тягу 160 кг. Этот класс компактных и лёгких турбореактивных двигателей оптимально подходит для установки на ударно-разведывательные беспилотники, а также лёгкие крылатые ракеты. Соотношение габаритов и тяги оптимизировано для полётов БПЛА на большую дальность и на высокой скорости.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметили в AECC, двигателестроение долгое время являлось одним из самых проблемных участков китайской промышленности. Использование 3D-печати позволит достичь в этой сфере самодостаточности.

Западные компании уже почти как десятилетие применяют эту технологию при производстве отдельных деталей, например, топливных форсунок. Однако AECC решила пойти дальше, напечатав двигатель целиком.

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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