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Украина никогда не пойдет на ограничение своей обороноспособности, если ее не примут в НАТО. С таким заявлением выступил спикер украинского МИДа Георгий Тихий.

Украина стремится в НАТО, но кроме обещаний не получает ничего. По словам Тихого, Киев привел западным странам все аргументы о необходимости принять Украину в альянс, но обсуждение «ходит по кругу», став «токсичным». А без членства в НАТО Киев не намерен даже обсуждать сокращение своей армии, поскольку ему нужна «защита от России».

В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора (...) выходит на одну и ту же тропу.

- заявил Тихий.

Между тем, судя по заявлениям западных политиков, а также генсека НАТО Марка Рютте, членство в альянсе Украине не светит. Обещания принять есть, но самого решения нет и не будет, слишком много стран выступают против вступления Киева в НАТО, включая США. Высказывается мнение, что ускоренная процедура по принятию Украины в НАТО, запущенная в 2022 году, не работает, да и вообще, никто не обещал Киеву, что примут в альянс «прямо сейчас».

Между тем Зеленский хочет получить от НАТО гарантии безопасности, равнозначные 5-й статье устава альянса о коллективной обороне. Этим он намерен прикрыться от России, сохранив свою власть.