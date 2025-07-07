Измотать ПВО противника перед ударом: ВМС Франции запустили барражирующий боеприпас R2-120 Raijin с борта фрегата

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Франции в рамках испытательного полёта успешно запустили барражирующий боеприпас с борта фрегата Floréal, выступившего в роли авиаматки.

После запуска экипаж корабля дистанционно управлял им, выполняя серию сложных манёвров вокруг условной движущейся цели

- пояснил разработчик – французская компания FLY-R, занимающаяся созданием беспилотников с ромбовидным крылом.

Источник изображения: topwar.ru

R2-120 Raijin

Использовавшийся дрон не был назван, однако, скорее всего, это был R2-120 Raijin. Данное изделие достаточно легко запускать с корабля, так как оно размещается в транспортном контейнере.

Идея применения дронов [с кораблей] состоит в том, чтобы они изматывали ПВО противника, утомляли его, а мы после этого могли бы в самый подходящий момент использовать средства поражения и одержать победу

- заявлял ещё в 2023 году начальник штаба флота, адмирал Николас Вауджур.

Источник изображения: topwar.ru

ТТХ R2-120 Raijin

Как указывается в местном издании Zone Militaire, именно это и делают российские войска на Украине, нанося массированные удары недорогими барражирующими боеприпасами «Герань», после которых к делу подключаются уже крылатые ракеты.

В целом Минобороны Франции стремится идти в ногу со временем и наверстать упущенное, активно сотрудничая с разработчиками БПЛА. Так, в июне было подписано соглашение с 5 ведущими игроками в области беспилотников – компаниями Aura Aero, Daher, Fly-R, SE Aviation и Turgis Gaillard. Они должны заняться с 2026 года созданием демонстраторов MALE – дрона класса MQ-1 Predator, Bayraktar TB2, «Иноходец» и т.п.