«Невосприимчива к помехам»: украинский стартап поставляет ВСУ радиостанцию Himera

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Himera

Одним из побочных эффектов конфликта стал колоссальный бум оборонных стартапов на Украине. Здесь действуют тысячи предприятий, предлагающих свои «революционные решения». Британская пресса усматривает в этом явлении технологический подъём.

Война сжимает инновационные циклы и меняет правила, когда речь идёт об оборонных закупках

- говорится в издании Forces News.

В качестве примера «прорывной» разработки называется портативная радиостанция Himera, разработанная всего за несколько месяцев небольшим стартапом. Как отмечается, одноименная компания уже поставила 6000 своих радиостанций украинским военным и производит около 1000 единиц в месяц.

Её особенность заключается в том, что она невосприимчива к помехам благодаря особому программному обеспечению, а в ячеистой сети используются маломощные ретрансляторы, которые русским гораздо сложнее обнаружить

- указывается в издании.

Недавно компания Himera объединила усилия с канадской фирмой, которая специализируется на квантово-безопасной защите данных. Работа в этом направлении позволит «сделать прорыв» в области шифрования и противодействия радиоэлектронному глушению, к которому активно прибегают российские войска.