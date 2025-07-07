«Заводы России работают на полную мощность»: индийский производитель истребителей Су-30МКИ рассказал о трудностях с поставками запчастей

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В недавнем интервью изданию FlightGlobal председатель и управляющий директор индийского авиастроительного концерна HAL Д. К. Сунил рассказал, в частности, о перспективах эксплуатации истребителя Су-30МКИ.
По его словам, данный самолёт будет использоваться ВВС страны до середины века. HAL на своём заводе в Нашике произвела 222 экземпляра по лицензии; сейчас компании должны поручить модернизацию 84 бортов. Правительство ещё не утвердило точные детали работ, но самолёты получат обновлённую авионику, сенсоры и улучшенную систему РЭБ. Ожидается, что реализация программы начнётся в этом году.
Также в декабре 2024 года были заказаны ещё 12 новых машин. Учитывая, что HAL прекратила производство Су-30МКИ в Нашике в 2019 году, потребуется немало усилий, чтобы пройти повторную сертификацию и возобновить производство. На перезапуск производства уйдёт от 18 месяцев до 2 лет. Чтобы поддерживать соответствующие компетенции в дальнейшем, HAL обратилась к правительству с вопросом, может ли она сохранить мощности, выпуская несколько Су-30МКИ в год.
В рамках лицензионного соглашения HAL продолжает поставлять силовую установку для Су-30МКИ – двигатель «Сатурн» АЛ-31ФП со своего завода в Корапуте. В сентябре 2024 года Нью-Дели заказал 240 двигателей, а спустя месяц первый двигатель был передан ВВС. Их производство будет продолжаться до 2032 года.
- пояснил Сунил.