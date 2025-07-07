Как Эммануэль Макрон пытается вернуть Европе влияние в иранском и украинском вопросах (Le Figaro, Франция)

Figaro: Макрон позвонил Путину, чтобы вернуть себе влияние в Иране и на Украине

Позвонить Путину Макрона подтолкнуло стремление заполучить влияние на ход переговоров по иранскому и украинскому вопросам, пишет Le Figaro. Однако Франция не добилась ни первого, ни второго, отмечает автор. Зато этот шаг укрепил позиции Путина как ключевого международного игрока.

Изабель Лассер

Инициатива французского президента — двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным — была охлаждена со стороны Ирана заявлением о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, а со стороны Украины — непреклонностью Владимира Путина.

Снова много шума из ничего? Именно стремление вернуть Европу за стол переговоров подтолкнуло Эммануэля Макрона к первому с 11 сентября 2022 года телефонному разговору с Владимиром Путиным. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом Европа и Франция утратили голос в украинском кризисе, который теперь решается в двустороннем формате — между Москвой и Вашингтоном. Месяцы усилий, предпринятых при поддержке Владимира Зеленского, чтобы попытаться повлиять на позиции Белого дома и Кремля, ни к чему не привели.

Европа и Франция также оказались на обочине переговорного процесса в ближневосточном досье. Они остались в стороне от двенадцатидневной войны, направленной против иранской ядерной программы. Именно в этом досье Франция с 2003 года играла ключевую роль, пытаясь остановить стремление иранского режима к созданию ядерной бомбы. Ближневосточный вопрос стал поводом для двухчасового разговора с Владимиром Путиным, обвиняемым в военных преступлениях и находящимся под международными санкциями.

Франция и Европа надеются вернуть влияние

После войны — дипломатия. Трампу не удалось решить иранский ядерный вопрос через переговоры. Теперь он считает, что применение силы открыло окно возможностей, чтобы убедить режим возобновить диалог и пойти на уступки. На этом новом этапе кризиса Франция и Европа надеются занять более заметное место и заставить президента США вернуться, хотя бы временно, к многостороннему формату. В Париже полагают, что Владимир Путин может помочь. Россия всегда сотрудничала с Западом в период заключения Венского соглашения (СВПД) в 2015 году и разделяла цель западных стран: не допустить появления у Ирана ядерной бомбы.

Французский президент намерен провести переговоры с другими ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН. Они являются гарантами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из которого Иран пока официально не вышел. После Дональда Трампа и Владимира Путина в списке Макрона — Си Цзиньпин. Цель — предотвратить кризис, связанный с распространением ядерного оружия. А также поддержать американские переговоры, задействовав главный рычаг, который пока еще есть у Европы и который применяется параллельно с возможностью отмены санкций со стороны США. Речь идет о механизме "snapback", позволяющем автоматически восстановить эмбарго, отмененное после подписания СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).

Эммануэль Макрон также надеялся, что Россия сможет оказать давление на иранский режим, чтобы тот вновь допустил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Однако эти надежды были развеяны после объявленного в среду решения Ирана официально приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Французский президент также хотел убедиться, что Россия по-прежнему придерживается политики нераспространения ядерного оружия в регионе. Но всё изменилось после февраля 2022 года. Иран поставляет России дроны для использования в конфликте на Украине (информация не подтверждается официальными источниками. — Прим. ИноСМИ). В январе 2025 года две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. "Можно ли еще доверять России в вопросах нераспространения?" — задается вопросом источник в израильском дипломатическом ведомстве. Другой важный вопрос: нанесли ли удары урон приверженности иранцев своей ядерной программе, которая рассматривается как вопрос национального суверенитета?

Возврат к дипломатической роли

Что касается Украины, разговор оказался диалогом глухих. Эммануэль Макрон призвал российского президента согласиться на "прекращение огня" и "переговоры". Однако такой разговор уже происходил весной между Трампом и Путиным безрезультатно, поскольку российский лидер, оставаясь столь же непримиримым, как и в начале конфликта, считает, что "обсуждать нечего". Он повторил французскому президенту, что конфликт является "прямым следствием политики Запада", а любое мирное соглашение должно включать "устранение глубинных причин украинского кризиса" и учитывать "новые территориальные реалии"... Кремль по-прежнему требует капитуляции Украины.

Стремясь вернуть Франции дипломатическую роль на Востоке и Ближнем Востоке, Эммануэль Макрон пошел на риск, нарушив изоляцию Владимира Путина. До сих пор контакты российского президента в рамках ЕС ограничивались общением с венгерским премьером Виктором Орбаном и словацким премьером Робертом Фицо. Повторит ли инициатива Макрона судьбу его бесплодных телефонных переговоров с Путиным в начале конфликта, когда он тщетно пытался вернуть российского лидера к "разуму"?

Как бы то ни было, этот шаг вновь вывел Владимира Путина на мировую сцену, укрепив его позиции как ключевого игрока в международных кризисах. Это произошло именно в тот момент, когда США объявили о приостановке поставок зенитных ракет Украине. И одновременно — когда саммит НАТО наглядно продемонстрировал отсутствие у Европы политической воли для противостояния Дональду Трампу и Владимиру Путину.