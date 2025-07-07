Бундесвер собрался сбивать дроны гранатами

Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер, собираясь внести улучшения в свои средства поражения, поручил оборонной компании KNDS Deutschland провести модернизацию дистанционно управляемого боевого модуля FLW 200 с целью придать ему возможность использования боеприпасов так называемого «воздушного подрыва».

FLW 200 относится к семейству боевых станций FLW, которое было разработано немецкой компанией KMW и находится в производстве с 2008 года. Модуль весом 160 кг (без оружия и боеприпасов) оснащается 12,7-мм пулемётом или 40-мм автоматическим гранатомётом, например, GMW от Heckler & Koch, который используется в немецкой армии. БК составляет 100/200 патронов в зависимости от размера боеукладки или 32 гранаты. Угол возвышения 70°.

Оптические приборы FLW 200 расположены в контейнере, закреплённом с правой стороны и включают в себя цветную CCD-камеру с 10-кратным увеличением и тепловизор с охлаждением. Данное оборудование увеличивает дальность идентификации целей до 2 км.

FLW 200 в немецкой армии устанавливается на такие бронемашины, как GTK Boxer, Dingo 2 и Fuchs 1A8.

В части заказа бундесвера на доработку этой боевой станции речь идёт о гранатах калибра 40 x 53 мм, которые должны получить возможность программируемой детонации, то есть подрыва в заранее определенном месте. Ранее такие боеприпасы создавались в первую очередь для уничтожения целей, спрятавшихся за укрытиями. Однако в настоящее время рассматриваются на Западе как основное средство поражения дронов.

Как указывается в издании Hartpunkt, модернизация FLW 200 для нужд Минобороны потребует различных корректировок боевого модуля – интеграции блока программирования для боеприпасов с дистанционным подрывом, изменений в программном обеспечении СУО, размещения сенсоров для обнаружения дронов и установки так называемого трекера, который необходим для отслеживания профиля полёта целей и расчёта траектории огня по ним.