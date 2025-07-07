Войти
Военное обозрение

Бундесвер собрался сбивать дроны гранатами

662
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер, собираясь внести улучшения в свои средства поражения, поручил оборонной компании KNDS Deutschland провести модернизацию дистанционно управляемого боевого модуля FLW 200 с целью придать ему возможность использования боеприпасов так называемого «воздушного подрыва».

FLW 200 относится к семейству боевых станций FLW, которое было разработано немецкой компанией KMW и находится в производстве с 2008 года. Модуль весом 160 кг (без оружия и боеприпасов) оснащается 12,7-мм пулемётом или 40-мм автоматическим гранатомётом, например, GMW от Heckler & Koch, который используется в немецкой армии. БК составляет 100/200 патронов в зависимости от размера боеукладки или 32 гранаты. Угол возвышения 70°.

Оптические приборы FLW 200 расположены в контейнере, закреплённом с правой стороны и включают в себя цветную CCD-камеру с 10-кратным увеличением и тепловизор с охлаждением. Данное оборудование увеличивает дальность идентификации целей до 2 км.

FLW 200 в немецкой армии устанавливается на такие бронемашины, как GTK Boxer, Dingo 2 и Fuchs 1A8.

В части заказа бундесвера на доработку этой боевой станции речь идёт о гранатах калибра 40 x 53 мм, которые должны получить возможность программируемой детонации, то есть подрыва в заранее определенном месте. Ранее такие боеприпасы создавались в первую очередь для уничтожения целей, спрятавшихся за укрытиями. Однако в настоящее время рассматриваются на Западе как основное средство поражения дронов.

Как указывается в издании Hartpunkt, модернизация FLW 200 для нужд Минобороны потребует различных корректировок боевого модуля – интеграции блока программирования для боеприпасов с дистанционным подрывом, изменений в программном обеспечении СУО, размещения сенсоров для обнаружения дронов и установки так называемого трекера, который необходим для отслеживания профиля полёта целей и расчёта траектории огня по ним.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Boxer GTK
Dingo
Компании
Heckler & Koch
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно