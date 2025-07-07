Войти
Военное обозрение

«Тайская Герань»: в Таиланде создали первый отечественный беспилотник-камикадзе

695
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Таиланде создали первый отечественный беспилотник-камикадзе, который, видимо, недолго думая, решили назвать Kamikaze. Демонстрируя его, представитель местных Королевских ВВС заявил, что он предназначен для «точных и разрушительных ударов в целях укрепления национальной безопасности и суверенитета».

Об этом сообщает таиландская газета The Nation.

Эта «тайская Герань» разрабатывалась местными инженерами. К ее созданию причастны Академия Королевских ВВС имени Наваминда Касатриадхираджа, Управление вооружений ВВС Таиланда и Центр разработок в области авиационных и аэрокосмических технологий военно-воздушных сил этой азиатской страны.

Испытания дрона прошли успешно. Была подтверждена его способность поражать цели при помощи осколочно-фугасной боевой части на дистанции средней дальности с точностью до пяти метров.

Источник изображения: topwar.ru

Успех испытания приближает аппарат к запуску в серийное производство и вводу в эксплуатацию. Это будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности Таиланда.

Национальную безопасность нельзя купить за деньги – ее нужно создавать своими руками

- заявили в Королевских ВВС.

В последнее время практически каждая армия мира стремится иметь на вооружении беспилотники-камикадзе. В ходе российско-украинского конфликта они полностью перевернули в умах генералов и политиков представление о современных боевых действиях. Одним из главных преимуществ таких средств поражения является их относительная дешевизна и высокая эффективность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно