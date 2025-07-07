«Тайская Герань»: в Таиланде создали первый отечественный беспилотник-камикадзе

Источник изображения: topwar.ru

В Таиланде создали первый отечественный беспилотник-камикадзе, который, видимо, недолго думая, решили назвать Kamikaze. Демонстрируя его, представитель местных Королевских ВВС заявил, что он предназначен для «точных и разрушительных ударов в целях укрепления национальной безопасности и суверенитета».

Об этом сообщает таиландская газета The Nation.

Эта «тайская Герань» разрабатывалась местными инженерами. К ее созданию причастны Академия Королевских ВВС имени Наваминда Касатриадхираджа, Управление вооружений ВВС Таиланда и Центр разработок в области авиационных и аэрокосмических технологий военно-воздушных сил этой азиатской страны.

Испытания дрона прошли успешно. Была подтверждена его способность поражать цели при помощи осколочно-фугасной боевой части на дистанции средней дальности с точностью до пяти метров.

Источник изображения: topwar.ru

Успех испытания приближает аппарат к запуску в серийное производство и вводу в эксплуатацию. Это будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности Таиланда.

Национальную безопасность нельзя купить за деньги – ее нужно создавать своими руками

- заявили в Королевских ВВС.

В последнее время практически каждая армия мира стремится иметь на вооружении беспилотники-камикадзе. В ходе российско-украинского конфликта они полностью перевернули в умах генералов и политиков представление о современных боевых действиях. Одним из главных преимуществ таких средств поражения является их относительная дешевизна и высокая эффективность.