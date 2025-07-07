Naval News: ВМС США планируют развернуть противоторпедные системы по всему флоту

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Почти 170 кораблей ВМС США в ближайшие годы будут оснащены системами противоторпедной защиты AN/SLQ-25 Nixie, а также палубными пусковыми установками CRAW Mk58 и системами предупреждения о торпедных атаках (TWS), пишет издание Naval News.

Ожидается, что все это, и некоторые другие средства, первоначально будет установлено на авианосцах класса «Нимиц» и «Форд», а затем и по всему военному флоту.

Согласно данным ВМС США, программа внедрения противоторпедных систем продлится до 2030 года.

Основой новой системы будет торпеда Mark 58, широко известная как CRAW, которую можно запускать и с подводных лодок. CRAW – это торпеда длиной 2,16 метра, диаметром 17 сантиметров и весом менее 100 килограммов. Для ее использования на кораблях разработают новые пусковые установки.

Пусковая установка будет спроектирована таким образом, чтобы иметь возможность запускать гидроакустические средства противодействия ADC-MK2 наряду со средствами противодействия CRAW

- говорится в сообщении ВМС США.

По данным Naval News, испытания некоторых новых систем на надводных кораблях уже идут и будут продолжены в следующем году.

Издание отмечает, что концепция внедрения обширной противоторпедной системы, получившей впоследствии название Anti-Torpedo Torpedo Defense System (ATTDS), реализуется в США с 2020 года.