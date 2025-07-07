ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций

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Американский аналитический центр ISW, пристально следящий за ходом украинского конфликта, заявляет о намерении российского командования в массовом порядке оснастить фронт лёгкой техникой. Для этих целей якобы планируется закупить в Китае до 200 тыс. мотоциклов и до 60 тыс. других малогабаритных машин (квадроциклы, багги, мотовездеходы и т.п.).

ISW указывает на видео, на котором официальные лица посещают Новосибирское высшее военное командное училище и новый военный полигон в Краснодарском крае – в обоих случаях создаются курсы подготовки мотоциклистов и соответствующая инфраструктура (включая автодром).

Как отмечается, применение мотоциклов позволило ВС РФ несколько повысить возможности уклонения от дронов ВСУ, в связи с чем их пытаются встроить в тактику штурма. Утверждается, что в последние месяцы Минобороны изучает приёмы их применения и доносит соответствующие инструкции до передовой.

Со своей стороны отметим, что ISW пытается себя позиционировать в качестве «авторитетного источника разведывательных данных», однако неоднократно этот центр был пойман на дезинформации. Фактически в своей публикации он обратил внимание на и так известный факт: в условиях засилья дронов применение лёгкой техники в зоне СВО, соответственно увеличиваются и её закупки.

В свою очередь более активное использование мотоциклов и т.п. вызвано их компактностью и мобильностью – факторами, которые позволяют на передовой снизить риск попасть под удар БПЛА. Это касается любого передвижения «на нуле» - от эвакуации до проведения наступательных операций.