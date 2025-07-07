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Военное обозрение

«Сыграл важную роль в битве на Чёрном море»: в честь британского адмирала Радакина опубликован материал «о его значимости в украинском конфликте»

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Источник изображения: topwar.ru

Адмирал Энтони Радакин покидает пост начальника штаба обороны вооружённых сил Британии, на котором он служил 4 года. Полностью он передаст полномочия своему преемнику в сентябре, но так как решение уже принято, местная пресса поспешила воздать ему должное.

Издание Navy Lookout опубликовало в честь адмирала материал, описывающий его заслуги. Как указывается, после начала украинского конфликта он выстроил тесные отношения с главкомом ВСУ Залужным, а затем его преемником Сырским.

Оба ценили стратегический подход Радакина как адмирала, а не генерала. Его военно-морская подготовка оказалась на удивление полезной в условиях преимущественно сухопутной войны на Украине

- отмечается в издании.

Как указывается, он стремился оказывать максимально возможную военную поддержку Киеву, избегать действий, которые могут привести к глобальному конфликту, но при этом максимально увеличивать издержки для России и поддерживать международную коалицию против неё.

Подробности не могут быть обнародованы, но адмирал, несомненно, сыграл значительную роль в поощрении и консультировании по некоторым аспектам битвы на Чёрном море. Не имея большого флота, Украина добилась здесь господства и восстановила жизненно важное судоходство

- пишет автор.

Таким образом, в британской прессе прямо говорится о кураторстве Лондона в лице Радакина над морскими операциями ВСУ. Разумеется, и без того было ясно, что без стороннего руководства киевский режим не смог бы развернуть военную активность на Чёрном море, опираясь на дроны. Однако теперь без стеснений называются конкретные лица, за которыми стоит конкретная страна с её военно-морскими активами.

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Страны
Россия
Украина
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